Yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden dondurma, boğaz ağrısına neden olduğu düşüncesiyle birçok kişinin temkinli yaklaştığı yiyeceklerden biri olmaya devam ediyor. Ancak uzmanlar, dondurmanın tek başına hastalık yaptığına dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını belirtiyor. Asıl dikkat edilmesi gereken nokta ise dondurmanın tüketim şekli. Buzluktan çıkar çıkmaz yenilen dondurma, boğazda ani sıcaklık değişimine bağlı rahatsızlık hissi oluşturabiliyor. Üstelik birkaç dakikalık bekleme süresi yalnızca boğazı değil, lezzeti de olumlu yönde etkiliyor.

Dondurmayı Hemen Yemek Boğazı Zorlayabiliyor

Dondurma, dondurucudan çıkarıldığı anda oldukça sert bir yapıya sahip oluyor. Bu kadar düşük sıcaklıktaki bir gıdanın doğrudan ağız ve boğazla temas etmesi, özellikle hassas kişilerde kısa süreli ağrı, sızlama ve tahriş hissine neden olabiliyor. Bu durum enfeksiyon anlamına gelmese de tüketim deneyimini olumsuz etkileyebiliyor.

Dondurmayı servis etmeden önce oda sıcaklığında 3 ila 5 dakika bekletmek, hem sertliğini azaltıyor hem de boğaz üzerindeki ani soğuk etkisini hafifletiyor. Aynı zamanda hafif yumuşayan dondurmanın aroması daha belirgin hale geliyor ve lezzeti daha yoğun hissediliyor.

Küçük Lokmalarla Yemek Hem Boğazı Hem Başı Koruyor

Dondurmayı hızlı tüketmek yalnızca boğaz hassasiyetini artırmıyor. Büyük lokmalar halinde yenildiğinde halk arasında "beyin donması" olarak bilinen ani baş ağrıları da daha sık görülebiliyor. Bunun nedeni, damakta oluşan ani sıcaklık değişiminin sinirleri kısa süreli etkilemesi.

Bu nedenle dondurmanın küçük lokmalar halinde ve yavaş yavaş tüketilmesi öneriliyor. Böylece hem boğaz üzerindeki yük azalıyor hem de tat daha uzun süre hissediliyor. Acele etmeden tüketmek, dondurmanın keyfini artıran en basit alışkanlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Kimler Dondurma Yerken Daha Dikkatli Olmalı

Sağlıklı bireylerde doğru şekilde tüketilen dondurmanın boğaz enfeksiyonuna yol açtığını gösteren güçlü bilimsel veriler bulunmuyor. Buna karşın aktif boğaz enfeksiyonu geçiren, bademcik iltihabı yaşayan veya doktor kontrolünde tedavi gören kişilerin aşırı soğuk yiyecekleri tüketmeden önce hekim önerisini dikkate alması gerekiyor.

Boğaz dokusu zaten iltihap nedeniyle hassas hale geldiği için çok soğuk gıdalar mevcut şikayetleri geçici olarak artırabiliyor. Bu nedenle iyileşme sürecinde kişiye özel değerlendirme yapılması önem taşıyor.