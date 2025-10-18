Son Mühür- İzmir’de su problemi, kent genelinde gece gündüz fark etmeksizin etkisini sürdürüyor. Hafta sonuna girerken planlı kesintiler ve arıza kaynaklı su kesintileri birçok ilçede vatandaşları susuz bırakıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından açıklanan bilgilere göre, kesintiler hem planlı bakım hem de ani arızalardan kaynaklanıyor.

Merkez ilçelerde planlı su kesintisi

İzmir’in merkez ilçelerinde, planlı su kesintileri gece 23:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında uygulanacak. Etkilenecek mahalleler ve ilçeler şöyle:

Karabağlar: Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, Aşık Veysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme, Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp, Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay, Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Sevgi, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin.

Konak: 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik.

Bornova: Barbaros, Birlik, Çamkule (kısmen), Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen), Işıklar, Karacaoğlan, Koşukavak, Meriç, Merkez, Mersinli Serintepe, Tuna, Yeşilova, Yunus Emre, Zafer.

Balçova: Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik.

Narlıdere: 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale.

Güzelbahçe: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki.

Buca: 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer.

Gaziemir: Emrez (kısmen).

Arıza kaynaklı su kesintileri

Planlı kesintilerin yanı sıra arıza kaynaklı su kesintileri de kent genelinde etkili oluyor. Bazı ilçelerde gün içinde uygulanacak kesintiler ve nedenleri şöyle:

Bergama, Fatih: 18.10.2025 saat 08:45–10:45 arasında yaklaşık 2 saat. Ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi yaşanacak.

Bornova, Kızılay: 18.10.2025 saat 09:25–10:25 arasında yaklaşık 1 saat. Branşman arızası nedeniyle Kızılay ve Ergene mahallesinin bir kısmı etkilenecek.

Buca, Aydoğdu: 18.10.2025 saat 09:20–12:20 arasında yaklaşık 3 saat. Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacak.

Foça, Koca Mehmetler ve Yenibağarası: 18.10.2025 saat 08:25–17:00 arasında yaklaşık 9 saat. Elektrik arızası nedeniyle tüm bölgede kesinti olacak.

Karaburun, İskele: 18.10.2025 saat 09:00–11:00 arasında yaklaşık 2 saat. Ana boru arızası nedeniyle su verilemiyor.

Kemalpaşa, Örnek: 18.10.2025 saat 09:40–11:00 arasında yaklaşık 1 saat. Ana boru arızası nedeniyle kesinti uygulanacak.

Menemen: 17.10.2025 saat 23:00–18.10.2025 saat 05:00 arasında yaklaşık 6 saat. Planlı kesinti uygulanacak.

Ödemiş, Mescitli: 17.10.2025 saat 20:49–18.10.2025 saat 15:00 arasında yaklaşık 18 saat. Pompa arızası nedeniyle mahallede su kesintisi olacak.

Seferihisar, Camikebir ve Çolak İbrahim Bey: 18.10.2025 saat 09:25–12:00 arasında yaklaşık 3 saat. Branşman arızası nedeniyle bölgenin suları kesilecek.

Selçuk, Çamlık: 18.10.2025 saat 09:43–11:43 arasında yaklaşık 2 saat. Ana boru arızası nedeniyle kesinti uygulanacak.