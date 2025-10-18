Son Mühür/ Beste Temel - Kemalpaşa Kaymakamlığı’nın organizasyonu ve Kemalpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü programı, Gölpark Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kahvaltı programında ilçe protokolü ile mahalle muhtarları bir araya geldi.

Etkinliğe Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Önder Ortaoğlu, belediye başkan yardımcıları ve mahalle muhtarları katıldı.

Kahvaltı programının ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, Aşağı Yenmiş Mahallesi Muhtarı Doğan Kara muhtarlar adına bir konuşma yaptı.

Sarı: “Muhtarlar görevlerini özveriyle yürütüyor”

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, muhtarların halkla devlet arasında köprü görevi üstlendiğini vurguladı. Sarı, “Muhtarlarımız, halka ulaşma noktasında önemli bir görev üstleniyor. Yerel yönetimlerin sahadaki en önemli temsilcileri olarak görevlerini özveriyle yerine getiriyorlar. Bu özel günde onlarla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum.” dedi.

Türkmen: “Mahallelerimizin kalkınmasında muhtarların rolü büyük”

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, muhtarlarla iş birliği içinde çalışmanın yerel yönetimler açısından önemine dikkat çekti. Başkan Türkmen, “Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmemiz için muhtarlarımızla uyum içinde çalışmak büyük önem taşıyor. Mahalle muhtarlarımız, halkımızla belediyemiz arasında köprü görevi üstlenerek ilçemizin gelişimine önemli katkılar sağlıyor.

Belediyemizde görev yapan ekip arkadaşlarımız, belediyeciliği bilen ve deneyimli bir kadro olarak sahada muhtarlarımızla birlikte hareket ediyor. Bu sayede mahallelerin sorunlarına hızlı çözümler üretebiliyor, projelerimizi vatandaşların ihtiyaçlarına göre şekillendirebiliyoruz. İlçemizin kalkınmasında ve halkımıza hizmette büyük rol üstlenen tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Muhtarlar gününe anlamlı kutlama

Kemalpaşa’daki etkinlikler, muhtarların yerel yönetimler içindeki öneminin bir kez daha vurgulanmasına vesile oldu. Programın sonunda protokol üyeleri ve muhtarlar günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.