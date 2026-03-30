Son Mühür- Amerikan Basketbol Ligi (NBA)'de iki kez All Star olma başarısı gösteren ilk Tük sporcu olan Alperen Şengün, bir kez daha bu başarının tesadüf olmadığını gözler önüne serdi.

Başarılı sporcu Houston Rockets tarihinde James Harden'den sonra aynı sezonda birden çok 35+ sayı, 10+ ribaund, 7+ asist üretme başarısı gösteren ikinci sporcu oldu.

Alperen'den muhteşem performans...



Houston'ı zorlu New Orleans deplasmanında zafere taşıyan milli sporcumuz 32 dakika forma giydiği karşılaşmayı 36 sayı, 13 ribaund, 7 asist, 3 top çalma ve 3 blokluk performansla tamamladı.

Kevin Durant sayı, 4 ribaund, 6 asist, Jabari Smitj Jr 20 sayı, 4 ribauhd, 3 asist, Amen Thompson 14 sayı, 8 ribaund, 5 asist, Tari Eason 15 sayı, 8 ribaundluk katkıyla galibiyette pay sahibi oyuncular oldu.

Zion Willamson beklntilerin uzağında kaldı...



Ev sahibi Pelicans'da Zion Willamson ve Saddig Bey 18, Dejounte Murray 19, Deriq Quenn ise 13 sayılık performans sergiledi.

45'inci galibiyetine imza atan Houston bu sonuçla Batı Konferansında altıncı sıradaki yerini korumayı başardı.

