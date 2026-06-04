Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda Ege Denizi’nde düzenlenen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başarıyla noktalandı. Tatbikat sonrası konuşan Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir, arama kurtarma faaliyetlerinde hız, koordinasyon ve profesyonelliğin bir kez daha ön plana çıktığını ifade etti.

Gerçeğini aratmayan tatbikat!

Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde, Ege Denizi’nin uluslararası suları ve hava sahasında düzenlenen Deniz Aslanı-2026 Tatbikatı iki ayrı senaryo üzerinden gerçekleştirildi.

Tatbikatta hava ve deniz unsurları koordineli şekilde yer alırken, farklı kurumların ortak çalışmasıyla düzenlenen operasyonlar gözden kaçmadı. Senaryolar çerçevesinde denizde tehlike yaşayan unsurlara yönelik arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirildi.

Basın mensuplarına konuşan bulunan Koramiral Ahmet Kendir, tatbikatın plan doğrultusunda başarıyla tamamlandığını söyledi.

“En üst seviyeye çıkarıldı”

Tatbikatın temel amaçlarından birinin arama kurtarma kapasitesini artırmak olduğunu ifade eden Kendir, modern teknolojiyle donatılmış unsurların ve eğitimli personelin etkin görev yaptığını ifade etti.

Kendir açıklamasında, “Tatbikatta modern teknolojilerle donatılmış yüzer ve uçar unsurlarımız, yetkin personelimiz ve fiilen katılan diğer kurumlarımız koordineli bir şekilde görev aldı. Zamanla yarışılan arama kurtarma faaliyetlerinde sürat, etkinlik ve profesyonellik bir kez daha ön plana çıktı” dedi.

“Müdahale gücü artırılıyor”

Tatbikat ile birlikte mevcut arama kurtarma kabiliyetlerinin teste tabi tutulduğunu belirten Kendir, gelişen teknoloji ve değişen risk unsurlarına karşı müdahale kapasitesinin daha da güçlendirilmesine yönelik önemli kazanımlar elde edildiğini ifade etti.