Son Mühür/Hüseyin Demir Balkan Triatlon Şampiyonası’nda büyük heyecan başlıyor.İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün başarılı sporcuları birbirinden zorlu parkurlara çıkarak ülkemizi temsil edecek. İzmirli sporcular, yarışma için son hazırlıklarını tamamladı. Sezon boyunca yoğun antrenman temposunda hazırlıklarını sürdüren başarılı sporcular, Kuzey Makedonya’nın Ohrid kentinde düzenlenecek Balkan Triatlon Şampiyonası’nda milli takım adına yarışacak. Yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan yoğun fiziksel güç, dayanıklık gerektiren bu sporda İzmirliler dikkat çekiyor. Özellikle İpek Öztosun’dan sonra alt jenerasyonlardan başarılı sporcular yetişiyor. Ülkemizin iklim ve coğrafya olarak triatlon sporuna uygun olmasından dolayı federasyon ve yatırımcılar önemli desteklerde bulunuyor. 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek organizasyonda İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nden üç sporcu ay-yıldızlı formayla mücadele edecek. Elit Erkekler kategorisinde milli sporcularımız Taha Eren Coşgun ve Emir Aracı yer alırken, Elit Kadınlar kategorisinde ise Delfin Eylül Avcı madalya mücadelesi verecek. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün sportif direktörü Ömür Gökçepınar, “ Uluslararası organizasyonda ülkemizi ve İzmir’e temsil edecek sporcularımıza başarılar diliyoruz “ dedi.

Muhabir: Hüseyin Demir