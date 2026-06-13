Son Mühür- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de bugün gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, İzmir Büyükşehir Belediyesi öğrencileri ve velileri yalnız bırakmadı. Sınav öncesinde ve sınav esnasında gençlerin konsantrasyonunun bozulmaması ve ulaşımda aksama yaşanmaması adına kent genelinde bir dizi önlem alındı.

Ulaşımda sefer sıklığı artırıldı, gürültü kirliliği engellendi

Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sınav merkezlerine gecikmeden, rahat bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla toplu taşıma araçlarının sefer sıklığını artırdı.

Eş zamanlı olarak sahaya inen Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ise öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasını önlemek amacıyla sınav merkezlerinin çevrelerinde adeta kuş uçurtmadı. Okul çevrelerindeki inşaat, iş makinesi ve korna gibi gürültü kaynakları tamamen durdurulurken, yoğun trafik ve güvenlik önlemleri alınarak velilerin ve öğrencilerin rahat bir nefes alması sağlandı.

Sınava yetişemeyenlerin imdadına zabıta koştu

Sınav sabahı heyecan ve yoğunluk nedeniyle okullarına geç kalma riski taşıyan ya da kimlik/belge eksikliği nedeniyle zamanla yarışan öğrencilerin imdadına yine İzmir Zabıtası yetişti. Kentin farklı noktalarında hazır bekleyen zabıta ekipleri, geç kalan öğrencileri motorize ve otomobil ekipleriyle hızlıca alarak sınav kapıları kapanmadan saniyeler önce sınav merkezlerine güvenle ulaştırdı.

Başkan Tugay: "Sevgili çocuklar, hepinize güveniyor ve başarılar diliyorum"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı duygusal ve destekleyici mesajla öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Geleceğin teminatı olan çocuklara başarılar dileyen Başkan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili çocuklar, hayallerinizi gerçekleştirmek için bu sınava canla başla hazırlandığınızı biliyorum. LGS'de emeklerinizin karşılığını almanızı ve hedeflerinize bir adım daha yaklaşmanızı temenni ediyorum. Hepinize güveniyor, yürekten başarılar diliyorum."