Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in köklü geçmişine ev sahipliği yapan Bornova, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında hafızalardan silinmeyecek bir etkinliğe sahne oldu. Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda, down sendromlu bireyler 8 bin 500 yıllık tarihe sahip Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’nde bir araya gelerek hem geçmişe yolculuk yaptı hem de geleceğe sevgi dolu izler bıraktı. "Farklıyız ama birlikteyiz" mottosuyla gerçekleştirilen etkinlik, toplumsal farkındalık adına güçlü bir dayanışma örneği sergiledi.

Tarihe not düşüldü: Geleceğe mektuplar toprakla buluştu

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin eşi Beste Eşki’nin de katılımıyla renklenen programda, Bornova Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve İzmir Ege Artı Derneği üyesi bireyler duygusal anlar yaşadı. Etkinliğin en dikkat çekici kısımlarından birini oluşturan "Tarihe Mektup" bölümünde katılımcılar, duygu ve düşüncelerini kağıda dökerek özel kapsüllere yerleştirdi. Bu kapsüllerin toprağa gömülmesiyle, down sendromlu bireylerin saf sevgisi ve umut dolu mesajları, binlerce yıllık höyüğün bağrında geleceğe miras bırakılan anlamlı birer hatıraya dönüştü.

Arkeologlar eşliğinde 8 bin 500 yıllık deneyim

Etkinlik boyunca uzman arkeologların rehberliğinde Yeşilova Höyüğü’nü keşfeden katılımcılar, adeta bir zaman makinesine binerek insanlığın ilk yerleşik yaşam izlerine tanıklık etti. Dönemin ruhunu yansıtan kostümler giyen down sendromlu bireyler, tarih öncesi üretim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenme şansı yakaladı. Çamurdan kaplar yaparak antik dönem zanaatlarını deneyimleyen grup, hem eğlendi hem de kültürel mirasla doğrudan bağ kurdu. Geçmiş ile bugün arasında köprü kuran bu atölye çalışmaları, katılımcıların sosyal becerilerine de katkı sağladı.

"İnsanlığın en çok sevgiye ihtiyacı var"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Yeşilova Höyüğü’nün Akdeniz Havzası’ndaki en eski yerleşim alanlarından biri olduğunun altını çizerek etkinliğin önemine değindi. İnsanlık tarihinin çoğu zaman savaş ve acılarla anıldığını ifade eden Başkan Eşki, "Biz bugün burada tarihin en eski noktalarından birinde sevginin izini bırakmayı tercih ettik. Duvarlara işlenen bu el izleri, insanlığın en temel ihtiyacı olan şefkat ve bir arada yaşama arzusunun simgesi olacak" dedi. Eşki, artı bir kromozomun kattığı değerin toplumun her kesimi tarafından fark edilmesi gerektiğini vurguladı.

Pasta kesimiyle taçlanan dayanışma günü

Eğitici ve kültürel faaliyetlerin ardından program, üzerinde "Farklıyız ama birlikteyiz" yazılı özel bir pastanın kesilmesiyle sona erdi. Birlik ve beraberlik mesajlarının hep bir ağızdan verildiği bu anlar, toplumsal kapsayıcılığın önemini bir kez daha hatırlattı. Bornova Belediyesi’nin bu özel organizasyonu, sadece özel gereksinimli bireyler için değil, tüm kent sakinleri için farkındalık yaratan bir "sevgi şölenine" dönüştü.

