Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, “ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma” ile “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla tutuklanan; aralarında Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu sanıklar, bugün beşinci kez Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki mahkeme salonunda hakim karşısına çıktı.

Duruşmayı Yüksel Taşkın, Oğuz Kaan Salıcı ve Musa Çam ile tutuklu yakınları takip etti.

Sabah saat 10:00’da başlayan 5. duruşma saat 12:20'de mahkemenin ara kararı açıklamasıyla sona erdi.

Ara karara göre bilirkişi raporunun reddinin talepi reddedildi. Sanıkların yurt dışına çıkması için zorunluluk olması halinde mahkemeye dilekçe yazılmasına, yeni bilirkişi raporunun hazırlanmasının reddedilmesi talebi de reddedildi. Sanıkların veraset tutmasına kabulüne ve bir sonraki duruşmanın Aliağa Şakran cezaevinde yapılmasına karar verildi.

Bir sonraki celse ise 17 Haziran saat 10:00’da yapılacak.