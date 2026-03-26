Son Mühür- İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün vizyoner projeleri arasında yer alan Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında, İzmirli genç yetenekler uluslararası arenada Türk mutfağının bayrağını dalgalandırdı. Karabağlar Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Hırvatistan’ın göz kamaştıran Brač Adası’nda bu yıl 21’incisi düzenlenen "Biser Mora – Pearl of the Sea Uluslararası Gastronomi Festivali"ne katılım sağladı. 30’dan fazla ülkenin temsil edildiği dev organizasyonda, İzmirli öğrenciler sergiledikleri üstün performansla hem Türkiye’yi gururlandırdı hem de dünya mutfağına damga vurdu.

Mesleki eğitimde Erasmus+ başarısı: İzmir’den dünyaya köprü

İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 2025-1-TR01-KA121-VET-000321772 numaralı Erasmus+ projesi, mesleki eğitimin niteliğini artırma noktasında meyvelerini vermeye devam ediyor. Proje konsorsiyum üyesi olan Karabağlar Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerini Hırvatistan’daki bu prestijli gastronomi buluşmasına göndererek onlara küresel bir tecrübe edinme kapılarını araladı. Genç aşçılar, sadece yemek pişirme tekniklerini değil, aynı zamanda Türk misafirperverliğini ve mutfak kültürünün estetik derinliğini de uluslararası platformda tanıtma şansı buldu.

Gastronominin genç yıldızlarından madalya yağmuru

Hırvatistan’daki yarışma atmosferinde disiplin ve yaratıcılıklarıyla ön plana çıkan İzmirli altı öğrenci, adeta bir madalya sağanağına imza attı. Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı öğretmenleri Tuğçe Özlüsoylu Yasemin ve Betül Kavalcı Hasançebi’nin titiz rehberliğinde yarışmaya hazırlanan ekip; 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak organizasyonun en dikkat çeken grubu oldu. Özellikle ekip kategorisinde elde edilen altın madalya, jüriden tam not alarak en yüksek puanla tescillendi. Bu tarihi başarı, Türk mutfağının modern sunum teknikleriyle birleştiğinde ne denli güçlü bir rekabet gücüne sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Teknik beceri ve kültürel etkileşimin zirvesi

Yarışma süreci, öğrencilerin hazırlık aşamasında edindikleri teknik uzmanlığı; lezzet, görsellik ve inovasyonla harmanladıkları bir sahneye dönüştü. Jüri üyelerinin beğenisine sunulan tabaklar, titiz bir disiplinle hazırlanırken; gençlerimiz bu süreçte zaman yönetimi, kriz anında ekip çalışması ve yabancı dil pratiği gibi kariyerleri için hayati önem taşıyan kazanımlar elde etti. Farklı kültürlerden gelen akranlarıyla etkileşim kuran İzmirli öğrenciler, mesleki gelişimlerinin yanı sıra vizyonlarını da dünya standartlarına taşıyarak Türkiye’nin gastronomi elçileri olduklarını gösterdiler.

Türk mutfağının zenginliği uluslararası tescil aldı

İzmir’den Hırvatistan’a uzanan bu başarı hikayesi, mesleki teknik anadolu liselerinin potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Hem okullarını hem de ülkemizi büyük bir liyakatle temsil eden öğrencilerimiz, Türk mutfağının geleneksel kodlarını evrensel bir dille yorumlayarak prestijli bir platformda tescil ettirmiş oldular. Bu gurur verici tablo, İzmir’in eğitimdeki gücünü ve gençlerin dünya genelindeki rekabette ne denli kararlı olduğunu simgelerken, geleceğin usta şeflerinin bu topraklardan yetişeceğinin de en güçlü sinyalini verdi.