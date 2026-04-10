Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir'de inşaat ve madencilik sektörünün önde gelen isimlerinden OkkaGroup, mali darboğaz nedeniyle alınan konkordato kararının ardından bir darbe de Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinden yedi. Menderes’te yapılması planlanan 68,7 milyon TL değerindeki kalker ocağı projesi, Zeytincilik Kanunu engeline takılarak resmen iptal edildi.

Zeytinlik sahaları projeyi durdurdu

Ceyhan Okkaoğlu tarafından Menderes ilçesi Çakaltepe Mahallesi mevkiinde kurulması planlanan yıllık 1 milyon ton kapasiteli "Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi" projesi için yürütülen ÇED süreci, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün olumsuz görüşü üzerine sonlandırıldı. Müdürlük tarafından yapılan incelemede, faaliyet alanına 3 kilometre mesafede zeytinlik alanların bulunduğu ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun gereği bölgede toz çıkaran tesis işletilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Mevzuat gereği süreç tamamen kapatıldı

İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, söz konusu görüş doğrultusunda ÇED Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 2. bendi uyarınca projenin mevzuata aykırı olduğunu belirterek süreci iade/iptal yoluyla bitirdi. Şirketin daha önce benzer bir ret kararı alması üzerine proje alanını 19,98 hektara düşürerek kapasite azaltımına gitmesi de sonucu değiştirmedi.

Mali krizin üstüne tuz biber oldu

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, geçtiğimiz şubat ayında Ceyhan Okkaoğlu’nun yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü OkkaGroup’un bünyesindeki 5 ayrı yapı için bir yıllık kesin mühlet vererek konkordato başvurusunu onaylamıştı. Ege Bölgesi’nde çok sayıda beton santrali ve maden sahası bulunan grubun, mali yapısını güçlendirmek adına stratejik önem verdiği bu yatırımın da hukuki engellere takılması sektörde dikkatleri çekti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün "zeytin koruma" bandı konusundaki kesin kararı, dev yatırımın önündeki kapıları tamamen kapattı.