Son Mühür- CHP eliyle CHP'nin bölündüğüne dikkat çeken Yılmaz Özdil, parti içinde hiziplerin her zaman olduğu doğrudur ama asla, şimdiki gibi aşk ve nefret bölünmesi olmadığını vurguladı.

CHP tarihi boyunca kendisiyle mahkemelik olmamıştır diyen Yılmaz Özdil, ''Şimdi, sanık CHP, tanık CHP, müşteki CHP'' hatırlatmasında bulundu.

Parti içinde yaşanan bölünmenin İzmir'e de yansıdığına dikkat çeken Özdil, İzmir'in AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana aldığı pozisyona işaret etti.



İzmir'in bileği hiç bükülmemişti...



AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den beri İzmir'de bilek güreşi olduğuna işaret eden Yılmaz Özdil,

''Yerel seçimde de genel seçimde de İzmir'i AK Parti alamadı. 22 yıl boyunca bilek güreşi oldu, Türkiye'yi alan AK Parti İzmir'i alamadı. AK Parti İzmir'in bileğini bir türlü bükemedi. 2024'de ne oldu? Türkiye, İzmir'in dediğine geldi. İzmir'de birinci parti olan CHP, Türkiye genelinde de birinci oldu.



Tugay'ın istifası tarihi hata...



Cemil Tugay CHP'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti ama en son CHP'den istifa etti. Bana göre tarihi bir hata.

31 Mart seçimleri öncesi ben uyarmıştım. Özgür Özel, İzmir'de vahim bir hata yapıyorsun diye. Özgür Özel'in yaptığı vahim hata, işte döndü dolaştı geldi patladı. Belediye başkanlarını takı takır tutukluyorlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da CHP'den istifa ediyor. İşte yeni parti kurulacak, oraya geçecek falan diye.

Yeni parti kurulursa, ki öyle görünüyor, CHP oyları bölünürse tarihte ilk kez İzmir sonuçlarında sapma olur. Uyarmadı demeyin, ben buradan uyarıyorum'' değerlendirmesinde bulundu.

Veli Ağbaba kadrosu...



Özgür Özel'in, ''Adaylarımızı yapay zekayla belirledik'' açıklamasına göndermede bulunan Yılmaz Özdil,

''Özgür Özel'in İzmir'de yaptığı bu vahim hata, yapay zeka falan dedikleri, Veli Ağbaba kadrosu, CHP veya kuracakları yeni parti fark etmez, bu bölünme acilen toparlanmazsa CHP çizgisinin İzmir'i kaybetmesine sebep olur. Uyarmadı demeyin'' sözleriyle yaşadığı endişeyi dile getirdi.

