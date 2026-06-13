Son Mühür- İzmir dün gece aldığı haberle adete soğuk bir duş aldı. Konak Belediye Meclisi'nin CHP'li üyelerinden Alaaddin Kurt'un evine yönelik yapılan silahlı saldırı haberi, kısa sürede gündeme bomba gibi düşmüştü. Olay sonrası gözler Alaaddin Kurt’un açıklamasına çevrilmişti.

Son birkaç gündür tehdit aldığını ve hedefin sadece o olmadığını dile getirerek saldırının ardından açıklamalarda bulunmuştu

CHP'li Meclis Üyesi Alaaddin Kurt, şu ifadelerde bulunmuştu:

"Son birkaç gündür üzerimde ciddi bir baskı vardı, tehditler peş peşe geliyordu. İşin arkasında yeni türeyen bir çete olduğunu öğrendik. Çete, Mernis sistemi üzerinden benim ev adresime ulaşmışlar. Konak’ta ortaokullar arası futbol turnuvası: Coşkulu final! İçeriği Görüntüle Olay sırasında evde ben yoktum, orada şu an kiracım oturuyor. Benden haksız bir kazanç, parasal bir beklenti içindeler. Sadece beni hedef almıyorlar; çete üyeleri, benden sonraki hedeflerinin Konak Meclis Üyesi arkadaşım Emrah Kazımoğlu olduğunu söyleyerek tehditlerini savurmaya devam ediyorlar."

Başkan Mutlu’dan geçmiş olsun mesajı!

Olay sonrası meclis üyesi Kurt’a geçmiş olsun mesajları da geldi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu yaşanan olayı kınadığını dile getirdi ve sorumluların yargı önünde hesap vermelerini temenni ettiğini ekledi.

Başkan Mutlu sosyal medya hesabında şu açıklamalarda bulundu:

“Konak Belediye Meclis Üyemiz Alaaddin Kurt’un evine düzenlenen silahlı saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Sayın Kurt’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sorumluların yargı önünde hesap vermelerini temenni ediyorum.”