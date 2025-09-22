Son Mühür/ Begüm Mol - Konak Belediyesi ile Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen çevre farkındalığı eğitimini tamamlayan kadın muhtarlar, sertifikalarını Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’dan aldı.

Eğitim kadın muhtarları buluşturdu

Konak Belediyesi ve Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu, “Toplumun Yeşil Liderleri: Kadın Muhtarlarla Çevre Farkındalığı” programını hayata geçirdi. Eğitim semineri, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun ev sahipliğinde yapıldı.

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Başkanı Betül Elmasoğlu, Prof. Dr. Müfide Banar, Pslifestyle proje ekibinden İmran Özfesli ve Meltem Karaca ile Konak Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ali Kemal Çınar sunum gerçekleştirdi. Kadın muhtarlar çevre, iklim ve sürdürülebilirlik başlıklarında uzmanlardan bilgi aldı.

“Kadının olduğu yerde umut var”

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, açılış konuşmasında kadın muhtarların gücünü vurguladı. “Konak’ın çok güçlü kadın muhtarları var. Kadının olduğu yerde umut, dayanışma ve çözüm var. Çevre dostu uygulamaları mahallelerden başlayarak hızla yaygınlaştırmak istiyoruz. Dönüşümün aşağıdan yukarıya ilerlediğinin farkındayız” dedi.

Uzmanlardan çevre mesajları

Federasyon Başkanı Betül Elmasoğlu, kadın muhtarların toplumla ilk temas noktası olduğunu söyledi. Eğitimde atık yönetimi, sürdürülebilirlik çalışmaları ve çevresel ayak izi gibi başlıklar işlendi.

Prof. Dr. Müfide Banar, çevresel ayak izinin azaltılması gerektiğini belirtti. “Kadınlar ayağa kalkarsa bir toplum ayağa kalkar. Kadınlar olmadan yerel yönetimlerin başarılı olması çok zor” dedi. Pslifestyle proje ekibinden İmran Özfesli, bireysel davranışların önemine değindi. “Büyük değişimler bireyde başlar. Sürdürülebilir bir dünya için herkesin katkısı şart” ifadelerini kullandı.

Belediyenin projeleri ve sertifika töreni

Konak Belediyesi’nden Ali Kemal Çınar, ilçenin yoğun nüfusuna rağmen yürütülen çevre çalışmalarını anlattı. Konak’ın bir milyonun üzerinde nüfusa hizmet verdiğini hatırlattı. Eğitim sonunda kadın muhtarlar, sertifikalarını Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun elinden aldı. Katılımcılara çevre dostu bez çanta hediye edildi.