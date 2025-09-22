Trendyol Süper Lig’e bu sezon etkili bir giriş yapan Göztepe, ilk 6 haftada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak hanesine 12 puan yazdırdı.

Bu performansıyla ligde ikinci sıraya kadar yükselen İzmir temsilcisi, savunmada da dikkat çekerek yalnızca 2 gol yedi.

Transfer operasyonu meyvesini verdi

Yaz transfer döneminde önemli bir yapılanmaya giden Göztepe, kadrosunun yıldız ismi Romulo’yu rekor bonservis bedeliyle elden çıkarırken birçok oyuncusuyla da yollarını ayırdı.

Yerine 9 yeni isim kadroya katıldı. Yapılan bu hamleler, sezona etkili bir başlangıç yapılmasında kritik rol oynadı.

Gollerin yarısı yeni transferlerden

Göztepe’nin ligdeki 10 golünün 5’i yeni transferlerden geldi. Ibrahim Sabra, Janderson, Junior Olaitan, Efkan Bekiroğlu ve Rhaldney birer gol kaydederek takıma doğrudan katkı sağladı. Mevcut kadrodan Anthony Dennis 2, Juan 1, Malcom Bokele 1 ve takımdan ayrılan Emersonn ise 1 gol attı.

Asistlerde de fark yarattılar

Göztepe’nin hücumdaki etkinliğinde yeni transferlerin payı asist istatistiklerine de yansıdı. Bu sezon atılan 7 gol pasının 6’sı yeni oyunculardan geldi. Cherni ve Janderson ikişer, Arda Okan Kurtulan ile Rhaldney birer asist yaptı. Tek istisna ise Heliton’un yaptığı asist oldu.

Stoilov’un eli rahatladı

Teknik Direktör Stanimir Stoilov, ilk 6 haftada hem skor hem de oyun anlamında yeni transferlerinden maksimum katkı almayı başardı. Gol ve asistlerde öne çıkan bu isimler, Göztepe’nin ligdeki istikrarlı çıkışının mimarları arasında yer aldı.

İzmir temsilcisinde hedef zirve

Sezona iddialı bir başlangıç yapan Göztepe, hem namağlup unvanını sürdürmeyi hem de şampiyonluk yarışında söz sahibi olmayı hedefliyor.

Taraftarın büyük destek verdiği takım, yeni transferlerin yükselen performansıyla birlikte ligin en dikkat çekici ekiplerinden biri haline geldi.

