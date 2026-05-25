Türkiye siyasetinde dikkat çeken gelişmeler her geçen gün yaşanmaya devam ediyor. CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı verilirken, kurultay geçersiz sayılmıştı. Kurultayın geçersiz sayılmasıyla birlikte ise genel başkanlığa tekrardan Kemal Kılıçdaroğlu geçmiş oldu. Dün CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, Özgür Özel'in Genel Merkez binasından çıkıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yürümesi oldukça konuşulan konuların arasında yer aldı.

Özgür Özel'den bir dikkat çeken hamle daha geldi. Özel, yarın saat 12.00'de Konak Cumhuriyet Meydanı'nda yurttaşlarla bir araya gelecek. Özgür Özel'in İzmir çıkarmasından önce ise Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'dan yurttaşlara çağrı geldi.

"Demokrasiye ve halkın iradesine sahip çıkmak için..."

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Başkan Mutlu, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, yarın saat 12.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda halkımızla buluşuyor.

Demokrasiye ve halkın iradesine sahip çıkmak için tüm yurttaşlarımızı bu büyük birlikteliğe davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.