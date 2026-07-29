İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Zafer Koç, snaf finansmanına ilişkin yaptığı açıklamada Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile kullandırılan kredi limitinin 1 milyon 500 bin TL'ye yükselmesinden memnun olduğunu söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kredi yükseltilmesi yeterli değil

Koç, açıklamasında kredi limit artışlarının Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan kredi limitinin 1 milyon 500 bin TL'ye yükseltilmesin tek başına yeterli olmadığını açıklayarak esnafa desteğe çağırdı.

“Yeni düzenlemeler yapacağına inanıyoruz"

Başkan Zafer Koç açıklamalarını "Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan kredi limitlerinin 1 milyon 500 bin TL'ye yükseltilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bugün yaşanan ekonomik şartlarda yalnızca kredi limitlerinin artırılması yeterli değil. Asıl önemli olan, esnafımızın bu kredilere gerçekten ulaşabilmesidir. SGK'lı olarak çalışan ya da vergi ve SGK borcu bulunan birçok esnafımız krediye erişemiyor.

Finansmana en çok ihtiyaç duyulan bu dönemde, esnafın önüne yeni engeller koymak yerine mevcut engeller kaldırılmalıdır. Beklentimiz; SGK'lı olma durumu ve vergi borcu gibi kriterlerin yeniden değerlendirilmesi, krediye erişimin kolaylaştırılması ve kredi limitlerinin sektörün ihtiyaçlarına göre artırılmasıdır. Esnaf ve sanatkârımız üretirse Türkiye üretir, esnafımız ayakta kalırsa ekonomi güçlenir. Yetkililerimizin bu talepleri dikkate alarak yeni düzenlemeler yapacağına inanıyoruz" diye sürdürdü.