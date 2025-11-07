Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Ziya Zişan Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezinde “Alzheimer, Demans ve Sağlıklı Yaş Alma” başlıklı seminer dizisine başladı. Belediye Psikososyal Destek Merkezi psikologları tarafından verilen programın ilk oturumu yoğun ilgi gördü.

Beş hafta sürecek seminerlerde Alzheimer, anksiyete, depresyon, ölüm korkusu, deliryum ve uyku bozuklukları gibi başlıklar ele alınacak. Ayrıca demanslı kişilere bakım veren yakınlarının dikkat etmesi gereken noktalar da aktarılacak.

Amaç: kaliteli ve sağlıklı yaş alma

Program kapsamında ileri yaş dönemindeki ruhsal değişimlere yönelik farkındalık kazandırmak, olası sorunlara karşı çözüm ve destek yollarını güçlendirmek hedefleniyor.

“Komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Psikososyal Destek Merkezi’ni görevinin ilk 100 günü içinde hayata geçirdiklerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Konak’ta hiç kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir kent hedefiyle yola çıktık. Yenidoğandan ileri yaşa kadar tüm komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İleri yaştaki komşularımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmayı sürdürüyoruz.” Başkan Mutlu, sosyal belediyecilik anlayışıyla destek ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini vurguladı.