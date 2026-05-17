Cumhuriyetle yaşıt köklü kulüplerden biri olan İzmirspor’da başkanlık seçimi gerçekleşti. Bölgesel Amatör Lig’de mücadelesini sürdüren İzmir temsilcisinin yeni başkanı, iş insanı Ali Koyuncuoğlu oldu.

İki adayın rekabet ettiği genel kurulda büyük heyecan meydana gelirken, Ali Koyuncuoğlu rakibi Emin İşletir’i bir oy farkla geride bıraktı ve kulübün yeni başkanı olarak seçildi.

Süt ve süt ürünleri sektörünün tanınmış isimlerinden biri olarak dikkatleri çeken Ali Koyuncuoğlu’nun yönetim listesinde iş dünyası ve spor camiasından birçok ismin yer aldığı öğrenildi.

Koyuncuoğlu'nun yönetim kurulunda Osman Gökçe, Cihan Demir, Güven Üztuğ, Gözde Bilsev, Özer Bür, Levent İskenderler, Hasan Özkoç, Veli Koçer, Asım Pamuk, Oğün Sivri, Yiğit Gür ve Mutlu Avcı yer aldı.

“Çocukluğumdan geliyor”

Seçim zaferinin ardından konuşan Ali Koyuncuoğlu, İzmirspor’a olan bağlılığının aileden geldiğini belirtti. Çocukluk yıllarından bu yana kulübün tribünlerinde yer aldığını ifade eden Koyuncuoğlu, yıllardır yönetim kadrolarında görev aldığını da sözlerine ekledi.

Güçlü altyapı ve mali disiplin!

Altyapıya özel önem göstereceklerini ifade eden Koyuncuoğlu, spor okullarını İzmir’in farklı bölgelerine yaymayı planladıklarını belirtti.

Kulübün mali yapısını güçlendirmeyi istediklerini belirten Koyuncuoğlu, borç yükünü azaltarak İzmirspor’u yeniden rekabetçi bir yapıya kavuşturmak istediklerini de sözlerine ekledi.