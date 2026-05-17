Türk halk müziği sanatçılarından Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, aile arasında gerçekleştirilen törenle nişanlandılar. Yaklaşık altı aydır birlikte olan çiftin, eylül ayında dünyaevine girmeyi planladığı ifade edildi.

“Çok mutluyum” açıklamasıyla gündeme gelmişti!

Sevcan Orhan, geçtiğimiz günlerde Başkan Görkem Duman ile ilişkisi hakkında yaptığı açıklamada evlilik hazırlıkları içinde olduklarını belirtmişti. Mutluluğunu dile getiren sanatçı, her şeyin yolunda olduğunu belirterek düğün için eylül ayını düşündüklerini sözlerine eklemişti.

Çiftin kız isteme töreninin ardından nişan yüzüklerini taktığı belirtildi.

Phuket tatiliyle gündeme gelmişlerdi!

Sevcan Orhan ve Görkem Duman’ın ilişkisi ilk kez geçtiğimiz aralık ayında Tayland’ın Phuket Adası’nda birlikte görüntülenmelerinin ardından gündeme bomba gibi düşmüştü.

O dönemde Buca Belediyesi’nde yaşanan maaş krizi ve işçi eylemleri sürerken yapılan tatil sosyal medyada geniş yankı uyandırmış, çift uzun süre kamuoyunda yankı uyandırmıştı.

Düğün hazırlıklarına start verildi!

Yakın çevrelerinden gelen bilgilere göre çiftin düğün hazırlıklarına başladığı ifade edildi. Eylül ayında yapılması planlanan düğünün detaylarının ise önümüzdeki süreçte netlik kazanması bekleniyor.