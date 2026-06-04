Son Mühür / Atakan Başpehlivan Konak Belediye Meclisi Haziran ayı ikinci oturumu Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun öncülüğünde Salahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Sakin bir atmosferde geçen meclis oturumunda gündemde yer alan önergeler ve raporlar oy birliği ile kabul edildi.

Konak Belediyesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokole oy birliği

Konak Belediyesi ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı arasında İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Hizmet Binasının güney cephesinde güvenlik ve yeni alan eldesi sebebiyle duvar, perforje korkuluk ve otomatik demir kapı imalatlarının yapılmasına ilişkin protokol düzenlenmesi oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyonlara gönderildi.

Alsancak ve Kahramanlar’ın ‘K’ sınırları belirlendi

Oy birliğiyle kabul edilen Alsancak Bölgesinde "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan (K)" sınırları belirlenerek bu alanlarda 1/2 yapılacak uygulamalara yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notu önerisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Partili Meclis Üyesi Hakan Yıldız, “Bu bizim için önemli bir madde. Geçtiğimiz dönemde bu konuyla ilgili K planları ile ilgili bir ikilem olmuştu biz bunun yanlış olduğunu ifade ettik. Bugün Alsancak ve Kahramanlar Bölgesi’ni kapsayan bir raporu oyladık. İlçemize hayırlısı olsun.” şeklinde konuştu.