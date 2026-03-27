Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Konak Belediyespor U-17 Kızlar Takımı, yeşil sahalardaki üstün performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. U-17 Kızlar Gelişim Ligi'nde sergilediği başarılı grafik ile dikkat çeken İzmir temsilcisi, şampiyonluk yolundaki kritik bir engeli daha aşmayı başardı. İnegöl Turgutalp Spor Kulübü ile karşı karşıya gelen İzmirli futbolcular, kıran kırana geçen mücadelenin ardından sahadan galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. Bu sonuçla birlikte Konak ekibi, sezon başından bu yana hedeflediği kupa yolunda dev bir adım daha atmış oldu.

Play-Off heyecanı Kütahya’da zirve yaptı

Grup aşamasını büyük bir başarıyla tamamlayıp liderlik koltuğunda bitiren Konak Belediyespor, play-off turu için Kütahya 30 Ağustos Sahası’na konuk oldu. İnegöl temsilcisi karşısında yüksek bir motivasyonla sahaya çıkan Konak’ın genç yetenekleri, oyun disiplininden kopmayarak rakiplerine karşı üstünlük kurmayı başardı. Toplam beş golün filelerle buluştuğu nefes kesen karşılaşmada, Konak Belediyespor 3-2’lik skorla galibiyete uzanan taraf oldu. Sahadaki taktiksel disiplin ve takım ruhu, İzmir ekibini çeyrek finaldeki zorlu eşleşmeye taşıyan en büyük etken oldu.

Nur Özülgen gol oldu yağdı: Muazzam Hat-trick

Karşılaşmanın tartışmasız en dikkat çeken ismi ise Konak Belediyespor’un golcü oyuncusu Nur Özülgen oldu. Maç boyunca sergilediği atletik performans ve bitirici vuruşlarıyla rakip savunmaya zor anlar yaşatan Özülgen, takımının kaydettiği üç golün de altına imzasını atarak "hat-trick" yaptı. Tek başına skoru belirleyen genç yetenek, gösterdiği bu performansla sadece galibiyetin mimarı olmakla kalmadı, aynı zamanda ligin en dikkat çeken oyuncularından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Nur Özülgen’in golleri, İzmir temsilcisinin şampiyonluk inancını perçinledi.

Gözler 29 Mart’taki kritik mücadelede

Çeyrek finale yükselen Konak Belediyespor U-17 Kızlar Takımı için şimdi tüm odak noktası 29 Mart Pazar günü oynanacak müsabakaya çevrilmiş durumda. İzmir ekibi, yarı final biletini kapabilmek için Soma Zafer Spor ve Gençlik takımıyla kozlarını paylaşacak. Bu zorlu eşleşmeden zaferle ayrılacak olan ekip, son dört takım arasına girerek final yolculuğunu sürdürecek. Federasyon tarafından daha sonra duyurulacak olan tarih ve yer bilgisinin ardından oynanacak yarı final ve final karşılaşmalarıyla birlikte ligin en büyüğü ilan edilecek.

