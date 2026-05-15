Son Mühür / Yağmur Daştan – Emine Kulak -İzmir Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı üçüncü olağan meclis birleşimi Başkan Cemil Tugay’ın yönetiminde gerçekleşti. Birleşimde İzBB ve ESHOT’un 2025 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetimi Hesabı gündeme geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız’ın “Bütçe ve kesin hesaplarda raporlar okunarak gündem açılır denilmekte. Raporun tamamının okunması gerekiyor. Yönetmelik açık” dedi.

Bunun üzerine Başkan Tugay’ın “Raporu okuyanlar varsa bu arada dinlenebilirler, uzun sürece” demesi üzerine meclis üyeleri salondan ayrıldı. Meclis salonu adeta bomboş kaldı. Kesin hesap raporu, meclis üyelerinin büyük kısmının olmadığı salona karşı okundu.

AK Parti’den İZSU için ardı ardına soru önergesi

İzBB Meclis toplantısı öncesi İZSU Genel Kurulu’nun mayıs ayı birinci birleşimi yapıldı. Genel Kurulda, 2025 yılı mali bütçesinin kesin hesap bilançolarının görüşülmesi meclis üyelerinin soru önergelerinin alınması sonrası pazartesi günü gerçekleşmesi planlanan ikinci birleşime aktarıldı.

Toplantının başında sözlü soru önergesi veren AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, “Faaliyet raporunda göremediğimiz bazı veriler var. Atık su altyapımız kaç kilometre ve olması gereken kaç kilometre? İme suyu alt yapısı kaç kilometre, olması gereken kaç kilometre? Yağmur suyu hattı kaç kilometre, olması gereken kaç kilometre? Ayrıca bir yılda kente kaç milyon metreküp su veriliyor; arıtma su kaç milyon metreküp? Aradaki fark ne kadar ve sebebi nedir? Araç kiralama için kaç ihale yapıldı? Hizmet alımı için kaç taşeron personel çalıştırıldı? İZSU’da tamir ve balım işlemleri neden kendi bünyemizde yapılmıyor? Sarnıç Atatürk Mahallesi’ndeki su deposunu sormuştuk; yerine konulmadı diye biliyoruz. Bu konuda da bilgi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde işyerine gelen faturada yanlışlık olduğunu ve İZSU’ya başvurması sonrası para iadesi yapıldığını söyleyen AK Partili meclis üyesi Hüsnü Boztepe, “İzmir’de bugüne kadar buna benzer kaç yanlış okuma oluyor ve vatandaş ne kadar mağdur oluyor? Bu konuyla ilgili bilgi verilmesini talep ediyoruz” dedi.