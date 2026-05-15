Son Mühür/Selda Meşe- Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Mayıs ayı olağan meclis toplantısında güncel ekonomik tabloyu değerlendiren meclis üyesi Remzi Peköz, ekonomi yönetimine ve uygulanan kur politikalarına yönelik eleştirilerde bulunarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yürüttüğü politikaların beklenen sonucu vermediğini savundu.

"Ekonomi için yapılan çalışmalar yetersiz"



Ekonomi yönetimine ve yaşanan ekonomik sıkıntının boyutuna dikkat çeken Remzi Peköz, "İmalat yapan bütün sektörlerde olduğu gibi ekonomi küçülüyor. Siyasal iktidar bak kaç yıldır, 3 yıldır benim bildiğim enflasyonu düşürmek için, ekonomiyi güçlendirmek için program yapıyor. Ama sonu facia. Mutlaka onlar da vatan evladı, memleketin refahını düşünüyorlardır diye hep düşündüm, hala da öyle düşünüyorum; ancak yaşantımızda gördüklerimiz bir sanayicinin mutlu olacağı şekilde değil" dedi.

"Mehmet Şimşek'i değiştir"



Başta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in değişmesi için hükümete çağrıda bulunan Peköz, "Mehmet Şimşek hiçbir şey yapamadı. Mehmet Şimşek'in ismini burada alınca bazı arkadaşlar herhalde mesaj atıyorlar, o da beni kafasına takıyor. Yani diyeceğim arkadaş; Mehmet Şimşek'i değiştir, olmuyor ya. Biz acı çekiyoruz. Bunu siyasetle falan anlatmıyorum, ben hiçbir siyasal partiye de üye değilim. Derdim, nasıl mücadele ettiğimizi kendim biliyorum. Deli gibi çalıştığımızı biliyorum ama başarılı olmamız lazım. Bırak başarıyı, para kaybediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bundan sonra devalüasyon istiyoruz"



Kurun suni şekilde tutulmasının sanayiciyi bitirdiğini savunan Peköz, "Sayın Cumhurbaşkanından devalüasyon istiyorum. Artık 3 yıldır böyle frene bastınız, bastınız, bastınız. Daha önce mecliste kurun patlayacağını hissetmiş ve arkadaşlarıma 'malzemelerinizi Türk lirası olarak hemen alın' demiştim, 15 gün sonra yüzde 70 artış olmuştu. Şimdi yine aynı noktadayız. Sayın Başkanım, artık bundan sonra devalüasyon istiyoruz. Böyle olmaz, bu şekilde yönetim kabiliyeti yok olacak ve bir daha geri getiremezsiniz." dedi.

"Değer kaybediyoruz"



Sektörün ve müşterilerin gözünde değer kaybettiklerini söyleyen Peköz, "Hükümetin, devletimizi öldürmeye hakkı yok. Hani bir Milli Eğitim Bakanımız vardı ya; 'Okullar olmasa Milli Eğitim Bakanlığı yapmak ne güzel olurdu' diye. İnsan, sanayicisi yokken memleketi yönetmek ister mi? Bu olmaz. Vatanımızı elimizden alırlar böyle giderse. Biz sektörün ve müşterilerimizin gözünde değer kaybediyoruz. Bu kültür, bu yönetim kabiliyeti yok olacak. Ya başarılı olmamız lazım ya da bu gidişe bir dur denilmesi lazım" diye konuştu