İzmir’in en büyük holdingleri arasında ilk sıraya çoğu zaman Arkas Holding ve Yaşar Holding yazılır. Arkas, denizcilik ve lojistik tarafında İzmir’in liman kenti kimliğiyle doğrudan örtüşen bir yapı. Yaşar Holding ise Pınar ve Dyo gibi markalarla sadece İzmir’de değil, Türkiye genelinde bilinen güçlü bir topluluk. Bu iki ismin yanına Norm Holding, İnci Holding ve İzmir’le bağı güçlü bazı Ege grupları da eklenebilir.

İzmir’in en büyük holdingleri

Arkas Holding, İzmir merkezli iş dünyasının en güçlü markalarından biri. Grubun geçmişi 1900’lerin başına kadar uzanıyor. Deniz taşımacılığı, liman hizmetleri, lojistik ve terminal işletmeciliği Arkas’ın ana damarını oluşturuyor. İzmir’in liman kenti karakteri düşünüldüğünde Arkas’ın şehir ekonomisindeki yeri ayrıca önem kazanıyor.

Yaşar Holding ise daha çok tüketicinin günlük hayatta karşılaştığı markalarla tanınıyor. Pınar gıda tarafında, Dyo ise boya sektöründe grubun en bilinen yüzleri. Yaşar Topluluğu’nun gıda, içecek, boya, tarımsal üretim, dış ticaret ve enerji gibi farklı alanlara yayılması, onu İzmir’in en köklü sanayi gruplarından biri haline getiriyor.

İzmir sanayisinde hangi gruplar güçlü?

Norm Holding, İzmir’in üretim gücünü temsil eden yapılardan biri. Bağlantı elemanları, sıcak dövme, makine, teknoloji ve otomasyon gibi alanlarda çalışan grup, özellikle otomotiv yan sanayi ve endüstriyel üretim tarafında güçlü bir yerde duruyor. İzmir’in yalnızca hizmet ve ticaret kenti değil, aynı zamanda ciddi bir üretim merkezi olduğunu gösteren örneklerden biri de Norm.

İnci Holding de İzmir sanayisinin önemli isimleri arasında sayılır. Otomotiv tedarik sanayisi, jant, akü ve endüstriyel ürünler gibi alanlarda büyüyen grup, Ege’nin ihracatçı şirket geleneğini sürdüren yapılardan biri. Bu gruplar, kentin arka planındaki sessiz ama güçlü sanayi damarını temsil ediyor.

İzmir ekonomisinde hangi alanlar öne çıkıyor?

İzmir’de büyük holdinglere bakınca kentin ekonomik haritası da kendiliğinden ortaya çıkıyor. Arkas liman ve lojistik tarafını, Yaşar gıda ve boya sanayisini, Norm ve İnci ise üretim ve otomotiv yan sanayisini temsil ediyor. Abalıoğlu gibi Ege bağlantılı gruplar da tarım, yem, gıda ve sanayi hattında bölge ekonomisine ağırlık katıyor.

Bu yüzden İzmir’in en büyük holdingleri listesi yalnızca şirket isimlerinden ibaret değil. Aynı zamanda kentin neyle büyüdüğünü de gösteriyor: liman, ihracat, üretim, gıda, boya, lojistik ve sanayi. İzmir’in ekonomik omurgası, tam da bu çok parçalı ama güçlü yapı üzerine kuruluyor.

