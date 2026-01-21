Son Mühür / Erkan Doğan - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun meclise gelen Folkart plan değişikliği önergesine, ‘yapılaşma yoğunluğu yaratacak’ gerekçesiyle ‘red’ oyu veren CHP’li iki meclis üyesinin partiden ihracı istemiyle CHP İl Başkanlığı’na başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Konak Belediye meclisinde görevli CHP’li 7 meclis üyesi; Folkart’ın Çınarlı Bölgesinde hayata geçirdiği proje kapsamında bir alanın ‘Özel Sağlık Tesisi’ olarak belirlenmesi yönündeki önergeye, kent merkezinde yapılaşma yoğunluğu ve trafiğin artacağı gerekçeleriyle ‘red’ oyu vermişti. Ocak ayında meclise gelen önerge hakkında gerçekleşen oylamada CHP’li 7 meclis üyesi önergeye ‘red’ oyu kullandı. Önergeyi kabul etmeyen meclis üyeleri Cemal Küpeli, Abdullah Siyahkoç, Simge Tokgöz, Cem Eren, Behçet Emir, Çetin Taylanhan, Alaaddin Kurt olarak kaydedilmişti. Konak Belediyesi’nde alanın bu karar İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildi. Büyükşehir Belediyesi Meclisinin ocak ayı üçüncü birleşiminde önerge oy birliği ile kabul edilmişti.

AK Partili Başdaş’tan meclis üyelerine baskı yapılıyor iddiası

Konak Belediyesi meclisinde CHP grubunda Folkart önergesi konusunda çatlak yaşanması tartışmalara neden olmuştu. Öte yandan AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, tarafından red oyu kullanan meclis üyelerine yönelik tehdit ve baskı yapıldığı yönünde iddiaları gündeme getirmişti. Başkan Mutlu yaptığı bir yazılı açıklamada, Başdaş’ın siyasi manipülasyon yaptığını savunmuştu.

Kriz büyüyor! Başkan Mutlu, CHP’li iki meclis üyesinin İhracı talebiyle dilekçe verdi

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu, kentteki trafiğin ve bina yoğunluğunun artmasını önlemek amacıyla ‘red’ oyu veren CHP’li 7 meclis üyesinden ikisi için partiden ihrac istemiyle CHP İzmir İl Başkanlığı’na başvurduğu ifade edildi. CHP’li Meclis Üyeleri Cemal Küpeli ve Cem Eren ile ilgili hazırlanan ihraç dilekçelerinin bugün CHP İzmir İl Başkanlığı’na verildiği öğrenildi. Cem Eren'in bir Son Mühür'de yayınlanan açıklamalarından dolayı da rövanşist anlayışla ihraca gittiğine dair parti içinde duyumlar arasında....

Konak Belediye Meclisinde muhalif cephe büyüyor !

Konak Belediyesi meclislerinde birlikte hareket eden CHP'li 7 meclis üyesine destek her geçen gün artıyor. Muhalif cepheye dört meclis üyesinin daha katıldığı ifade ediliyor. Konak Belediye Meclisinde Cumhur İttifakı'nın 11, CHP'nin 25 meclis üyesi bulunuyor. Mecliste bir bağımsız meclis üyesi bulunuyor. Bağımsız meclis üyesinin de muhalif cepheye katılabileceği kulislerde konuşuluyor. Başkan Mutlu ve beraberindekiler tarafından muhalif 7 meclis üyesi haricindeki diğer meclis üyeleri hakkında da dosya hazırlanabileceği konuşuluyor.

KONAK BELEDİYESİ - CHP KRİZİ !

"Emekten yana tavır alan, sosyalist oldukları bilinen CHP’li meclis üyeleri, partinin kuruluş değerlerine sahip çıkıyor"

CHP’ye yakın kaynaklar tarafından Son Mühür’e yapılan açıklamada, “Ömrünü emek mücadelesine ayıran, halk için çalışan ve sermayeye karşı duran İki meclis üyesi, kentin geleceğini, yarınlarını düşünerek Folkart’ın önergesine birlikte hareket ettiği meclis üyesi arkadaşlarıyla birlikte red oyu verdi. Partisinde böyle bir çatlağı kabul etmeyen Başkan Mutlu, çareyi meclis üyelerinin ihraç edilmesinde bulduğunu düşünüyorum. Emek temelli görev almış bu iki meclis üyesi, CHP’nin temel kuruluş değerlerine sahip çıkmaktadır” dedi.