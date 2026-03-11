Son Mühür/ Merve Turan- Balçova Belediyesi, 2026 yılıyla birlikte ilçedeki sosyal dayanışma ağını genişleterek, hayatlarını birleştiren yeni çiftlere yönelik kapsamlı bir destek paketini devreye aldı. "Sosyal Belediyecilik" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen proje kapsamında, Balçova sınırları içerisinde ikamet eden ve nikâh akitlerini yine bu ilçede gerçekleştiren çiçeği burnunda çiftlere, temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri özel alışveriş kartları takdim edilecek. Ekonomik anlamda yeni bir başlangıç yapan ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçlayan bu uygulama, ilçedeki yardımlaşma kültürünün en somut örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Uygulama 2026 yılının tamamını kapsıyor

Belediyenin bu yeni hamlesi, sadece bugünden sonra dünyaevine girecek olanları değil, 2026 yılının ilk gününden itibaren imza atan tüm çiftleri kapsayacak şekilde genişletildi. Yılın başından bu yana Balçova’da nikâh masasına oturmuş olan vatandaşlar, geriye dönük haklarından yararlanarak bu özel destekten faydalanabilecek. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde yürütülen süreçte, başvuru şartlarını sağlayan her yeni yuva, belediyenin sunduğu bu alışveriş imkânıyla aile bütçesine önemli bir katkı sağlama fırsatı bulacak.

Başvuru süreci ve son tarih netleşti

Bu değerli destekten yararlanmak isteyen vatandaşların izlemesi gereken yol haritası da belirlendi. Alışveriş kartı desteği için hak sahibi olan çiftlerin, en geç 31 Aralık 2026 tarihine kadar Balçova Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Başvuru aşamaları, gerekli belgeler ve kartın kullanım detayları hakkında kapsamlı bilgilendirme ise yine ilgili müdürlük birimleri tarafından doğrudan sağlanacak. Belediye yetkilileri, sürecin hızlı ve şeffaf bir şekilde ilerlemesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Başkan Onur Yiğit: “Dayanışmayı birlikte büyütüyoruz”

Yeni kurulan yuvaların ilk adımlarında yanlarında olmanın bir görev olduğunu ifade eden Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, projenin toplumsal dokuyu güçlendireceğini vurguladı. Balçova’da yaşayan her bir bireyin mutluluğunu ve refahını önemsediklerini belirten Başkan Yiğit, hemşehrilerinin hayatlarına dokunan çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi. Yeni bir yaşam kurmanın getirdiği sorumlulukları bildiklerini dile getiren Yiğit, Balçova halkının bu süreçte kendisini yalnız hissetmemesi adına dayanışma projelerini sosyal belediyecilik anlayışının merkezine koyduklarını aktardı.

Sosyal hizmetlerde yeni bir vizyon: Paylaşma kültürü

Balçova Belediyesi’nin bu uygulaması, sadece maddi bir katkı sunmanın ötesinde, ilçe sakinleri arasında güçlü bir aidiyet duygusu oluşturmayı hedefliyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla yürütülen bu ve benzeri projelerle, ilçede kurulan her yeni aile biriminin sağlıklı temeller üzerine yükselmesi amaçlanıyor. Belediye, sunduğu bu alışveriş kartı desteğiyle yerel ekonomiye de hareketlilik kazandırırken, aynı zamanda yerel yönetimlerin vatandaşın en mutlu gününde de en zor gününde de yanında olduğu mesajını bir kez daha pekiştirmiş oluyor.

