Doğal yaşam alanlarında besin bulmakta güçlük çeken yaban domuzları, Balçova ilçesine yöneldi. Yetişkin ve yavru domuzlardan oluşan sürü, gündüz saatlerinde yerleşim alanına girerek sokaklarda dolaşmaya başladı.

Sokaklarda çöpler karıştırıldı

Domuzlar, evlerin bahçelerine ve çöp konteynerlerine kadar yaklaşarak yiyecek aradı. İnsanlardan kaçınmayan sürünün bu rahat tavırları, bölgede yaşayanlar tarafından dikkatle izlendi.

Vatandaşlardan kısa süreli panik

Sokakta yürüyenler karşılarına çıkan domuzları görünce kısa süreli panik yaşadı. Yaban domuzları, insanlara aldırış etmeden bir süre yiyecek aradıktan sonra ortadan kayboldu.

Anlar kameraya yansıdı

Olay anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.