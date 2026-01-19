Son Mühür/ Emine Kulak- Konak Belediyesi’nin Ocak ayı olağan Meclis Toplantısı’nda gündeme gelen Çınarlı Mahallesi 8667 ada 12 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, kamuoyunda 'Folkart' önergesi olarak bilinen konu Belediye Meclisi’nde ve CHP Grubu içinde tartışmalara yol açtı. Söz konusu plan değişikliğine CHP Grubu’ndan yedi meclis üyesinin ret oyu vermesi, sürecin kamuoyunda daha geniş yankı bulmasına neden oldu.

Tartışmaların büyümesinin ardından, ret oyu veren meclis üyeleri Aladdin Kurt, Cem Eren ve Cemal Küpeli’ye yönelik darp iddiaları da gündeme geldi. İddiaya göre, Yusuf Aydoğdu isimli bir kişiye söz konusu meclis üyelerine saldırması yönünde talimat verildi. Yaşanan gelişmeler üzerine açıklama yapan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar hakkında yasal sürecin başlatılacağını duyurmuştu.

CHP KONAK OLAĞANÜSTÜ MÜ TOPLANDI?

Olayların ardından CHP Konak Belediye Meclis Grubu’nun olağanüstü toplanma kararı aldığı öne sürüldü. Ancak CHP’li bir Konak Belediye Meclis ve Hukuk Komisyonu üyesi, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede bazı iddiaların birbirine karıştırıldığını ifade etti.

Söz konusu Meclis Üyesi, Folkart ve Medicana projelerine ilişkin önergelerin aynı başlık altında değerlendirilmesinin yanlış olduğunu belirterek, Folkart önergesine bazı CHP’li meclis üyelerinin trafik yoğunluğu gerekçesiyle ret oyu verdiğini söyledi.

Açıklamasında Meclis Üyesi, trafikle ilgili yetkinin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde olduğuna dikkat çekilerek, benzer bir önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ocak ayı toplantısında gündeme geldiği ve ilgili komisyonlara sevk edildiği belirtti. Nihai kararın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından verileceğini vurgulayan Üye, Konak Belediye Meclisi’nde ret oyu veren üyelerle görüşme yapılmasının doğal olduğunu, meclis üyelerinin kendi aralarında bir araya gelerek değerlendirme yapmasının olağan bir durum olduğunu ifade etti. Ancak kendisine bu yönde bir davet ulaşmadığını da sözlerine ekledi.

CHP Genel Merkezi devreye mi giriyor?

İlerleyen günlerde kamuoyuna yansıyan bu konuya ilişkin iddiaların artması üzerine sürecin CHP Genel Merkezi tarafından da yakından takip edildiği öne sürüldü. CHP’li bir Konak Belediye Meclis üyesi, yaptığı değerlendirmede, tartışmalar ve ortaya atılan çeşitli iddialar nedeniyle Genel Merkez’den İzmir’e bir heyet gönderileceğine dair duyumlar aldıklarını ifade etti.

Söz konusu meclis üyesi, Genel Merkez’in yaşanan gelişmeleri yerinde incelemek ve parti içi değerlendirme yapmak amacıyla bir genel başkan yardımcısını görevlendirebileceğini iddia ederek, sürecin yalnızca yerel düzeyde değil, parti yönetimi nezdinde de ele alınacağını dile getirdi. Bu iddiaların doğruluğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kamuoyunun ve parti örgütünün gözleri CHP Genel Merkezi’nden gelecek olası açıklamalara çevrildi.