Son Mühür/ Beste Temel- Efes Selçuk Belediyesi, geleceğin teminatı olan öğrencilerin akademik başarılarını desteklemek ve sınav kaygılarını minimize etmek amacıyla yürüttüğü "Süreç Değerlendirme Sınavları" projesine hız kesmeden devam ediyor. TYT, AYT ve LGS gibi kritik sınavlara hazırlanan gençler için hayati bir prova niteliği taşıyan bu uygulama, öğrencilerin sadece bilgilerini ölçmekle kalmıyor, aynı zamanda profesyonel bir sınav atmosferini solumalarına da imkân tanıyor. Yerel yönetimin sunduğu bu ücretsiz hizmet, ilçedeki eğitim çıtasını yükseltirken ailelerin üzerindeki ekonomik yükü de hafifletiyor.

Üç farklı noktada eş zamanlı sınav heyecanı

Eğitimde kapsayıcılık ilkesiyle hareket eden belediye, mart ayının ilk haftasında gerçekleştirdiği değerlendirme sınavlarını kentin farklı noktalarına yaydı. 7–8 Mart tarihlerinde düzenlenen organizasyon; Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi, Çamlık Nafiz Ulu Kültür ve Gençlik Merkezi ile Belevi Mahallesi’nde eş zamanlı olarak hayata geçirildi. Kütüphane kulübü üyesi öğrencilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği bu simülasyona toplam 342 öğrenci katılım sağladı. Sessiz ve disiplinli bir ortamda gerçekleştirilen denemeler, öğrencilerin gerçek sınav gününde karşılaşacakları fiziksel ve psikolojik şartlara şimdiden adapte olmalarını sağladı.

Velilerden ekonomik ve akademik destek vurgusu

Belediyenin sunduğu bu eğitim hizmeti, sadece öğrenciler tarafından değil, veliler tarafından da büyük bir takdirle karşılanıyor. Özel eğitim kurumlarında yüksek ücretlerle gerçekleştirilen deneme sınavlarının, belediye bünyesinde düzenli ve ücretsiz olarak sunulması aile bütçesine doğrudan katkı sağlıyor. Veliler, çocuklarının düzenli aralıklarla seviyelerini görebilmelerinin, kodlama sistemine alışmalarının ve farklı soru tipleriyle tanışmalarının büyük bir avantaj olduğunu ifade ediyor. Kendi yaşadıkları kentte bu denli profesyonel bir rehberlik hizmeti alabilmenin, çocuklarının motivasyonunu artırdığına dikkat çeken ebeveynler, uygulamanın devamlılığından duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Öğrenciler eksiklerini gerçek atmosferde tespit ediyor

Sınav maratonundaki gençler için Süreç Değerlendirme Sınavları, adeta bir yol haritası görevi görüyor. Katılımcı öğrenciler, bu denemeler sayesinde hangi konularda eksikleri olduğunu, zaman yönetimini nasıl yapmaları gerektiğini ve stres kontrolünü nasıl sağlayacaklarını bizzat tecrübe ediyor. Gerçek sınav ortamının kurgulandığı bu seansların, sınav yaklaştıkça artan heyecanı dindirdiğini belirten öğrenciler, eksik kaldıkları noktaları erkenden fark ederek çalışma planlarını bu yönde revize etme şansı yakaladıklarını ifade ediyorlar. Kütüphane ortamının sunduğu sükûnet ise odaklanma kapasitelerini en üst seviyeye çıkarıyor.

Süreç değerlendirme sınavları takvimi devam edecek

Efes Selçuk Belediyesi yetkilileri, eğitimde sürekliliğin başarıyı getireceği inancıyla bu deneme sınavlarının önümüzdeki aylarda da periyodik olarak süreceğini müjdeledi. Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nin koordinasyonunda her ay düzenli olarak tekrarlanan bu sınavlar, ilçedeki gençlerin hayallerindeki liselere ve üniversitelere giden yolda en güçlü destekçisi olmaya aday. Belediye, modern kütüphane hizmetlerini sınav odaklı eğitim destekleriyle birleştirerek, Selçuklu gençlerin akademik yarışta bir adım önde olmalarını sağlamayı hedefliyor.