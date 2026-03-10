Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir Gündem Masası’nda Tunç Erciyas’ın bu haftaki konukları Hasan Çölmekçi ve Yağmur Daştan'dı İzmir Belediye'lerin yaşanan gelişmelerin konuşulduğu programda yine önemli kulis bilgileri yer aldı.

Geçtiğimiz hafta Gündem Masası’nda konuşulan ve Son Mühür gazetesinde de yer alan İzmir’den 4 belediye AK Parti’ye geçecek haberi İzmir siyasetinde adeta geniş yankı uyandırmıştı. Hasan Çölmekçi bu hafta da konuyla ilgili bazı ipuçları verdi ve duyumlarını paylaştı.

Çölmekçi'nin sözleri şöyle:

''Ben geçen hafta duyumlarımı söyledim. ama bunu ne şekilde yaparlar bilmiyorum. Şu anda Kemalpaşa’da öyle bir hareketlenme var. Kemalpaşa Belediye Başkanı da bunu yalanlamadı. Partilerinde memnuniyetsiz olanlar ya da çalışmaları takdir edilmeyen belediye başkanları takdir edilebileceği yere gidebilir. Bu arada Menderes’te deniliyor… Şu anda menderes Belediye Başkanı makam arabasını bırakmış, Doblo’ya binecekmiş…''

CHP'li başkanlar neden transfer oluyor?

''CHP’de söylentiler var, yolsuzluk söylentileri ve iddialar ortada… Bununla birlikte genel merkezin dayatmaları var… Bunların hepsi birikerek işte bu transfer olaylarını ortaya çıkartıyor.''