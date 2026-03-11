SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yargı camiasının merakla beklediği 2026 Yılı Adli Yargı Ana Kararnamesi için süreç resmen başladı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, kararnamenin 12 Haziran 2026’da ilan edilmesinin planlandığını duyurdu. Bu yılki kararnamede "Yargıda Etkinlik ve Verimlilik" vurgusu ön plana çıkarken, deprem bölgesi uygulamasında da önemli bir değişikliğe gidildi.

Başvurular İçin Son Gün 16 Mart!

HSK tarafından yapılan açıklamaya göre, atama talebinde bulunacak hâkim ve Cumhuriyet savcılarının taleplerini 16 Mart 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar iletmeleri gerekiyor. Başvuruların mutlaka UYAP üzerinden yapılması şart koşulurken, 10 Mart’tan önce gönderilen veya UYAP dışı yollarla iletilen dilekçelerin işleme alınmayacağı önemle vurgulandı.

Malatya BAM Faaliyete Geçiyor

2026 yılı kararnamesinin en dikkat çeken maddelerinden biri de Malatya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) oldu. Duyuruya göre, Malatya BAM’ın bu kararname döneminde yapılacak atamaların ardından resmen faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Deprem Bölgesi Uygulaması Sona Erdi

Hukuk dünyasını yakından ilgilendiren bir diğer kritik gelişme ise deprem bölgelerine yönelik oldu. 2026 yılı itibarıyla deprem bölgesi uygulamasına son verildiği açıklandı. Ancak geçmiş yıllarda (2023 ve 2024) deprem bölgesine atanan meslektaşların bu kararnamelerden doğan haklarının saklı tutulacağı belirtildi.

8 Tercih Zorunluluğu

Atamalarda teşkilat ihtiyaçlarının karşılanabilmesi adına, kararname kapsamına alınanların hak ettikleri bölge derecesine uygun en az 8 yer tercihi yapmaları gerekiyor. Belirtilen sayıda tercihte bulunmayan isimlerin, boş kalan mahallerde re'sen değerlendirilebileceği hatırlatıldı.

Süreç Nasıl Takip Edilecek?

Re’sen kararname kapsamına alınan meslektaşlara cep telefonları üzerinden bilgilendirme mesajı gönderilmeye başlandı. Ayrıca HSK internet sitesi üzerinden açılan sorgulama ekranı ile tüm ilgililer durumlarını kontrol edebilecek.