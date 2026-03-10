İstanbul’un Sarıyer ilçesinde, "yüksek kazançlı yatırım" vaadiyle Forex piyasalarını maske olarak kullanan devasa bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü teknik ve fiziki takip süreci, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir suç ağını gün yüzüne çıkardı. Kurulan organize sistemle vatandaşların birikimlerini hedef alan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyon, dijital dolandırıcılıkla mücadelede son dönemin en kapsamlı hamlelerinden biri oldu.

Sarıyer’de çağrı merkezi maskeli dolandırıcılık üssü

Emniyet birimlerinin saha çalışmaları sonucunda, Sarıyer’deki lüks bir lokasyonun sıradan bir ofis değil, uluslararası bağlantıları olan bir dolandırıcılık merkezi olarak kullanıldığı saptandı. Şüphelilerin, profesyonel görünümlü bir çağrı merkezi üzerinden kurbanlarıyla iletişim kurdukları ve yurt dışı menşeli sistemlerle entegre bir biçimde haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik toplanan somut delillerin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğmeye basıldı ve suç örgütünün faaliyetlerine son verildi.

140 şüpheli yakalandı: Aralarında çok sayıda yabancı var

10 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, 50’si kadın olmak üzere toplam 140 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun dikkat çeken detaylarından biri ise gözaltına alınanların 74’ünün yabancı uyruklu şahıslardan oluşması oldu. Bu durum, suç örgütünün sadece yerel değil, küresel bir ağ üzerinden mağduriyet oluşturduğunu kanıtlar nitelikte değerlendirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin ifade işlemleri sürerken, operasyon kapsamında çok sayıda suç unsuru ve materyale de el konuldu.

Sahte yatırım platformları dijital incelemeyle ifşa oldu

Operasyon sırasında ele geçirilen bilgisayarlar ve mobil cihazlar üzerinde yapılan ön incelemeler, dolandırıcılığın hangi isimler altında maskelendiğini ortaya koydu. Siber polisi, şüphelilerin kurbanlarını ağa düşürmek için 'Bit Finance', 'Narafx', 'Ngbackoffice.pro' ve 'Hedef.ui' gibi platform isimlerini kullandıklarını tespit etti. Bu sahte markalar üzerinden güven telkin eden şebekenin, teknik veriler ve yanıltıcı grafiklerle yatırımcıları manipüle ettiği belirlendi. Emniyet güçleri, dijital materyallerdeki derinlemesine incelemelerin sürdüğünü ve mağdur sayısının artabileceğini öngörüyor.

Siber suçlarla mücadelede kararlı takip sürüyor

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, dijital dünyanın karanlık dehlizlerinde yatırımcıları hedef alan yapılar için yolun sonu oldu. Yatırım adı altında yürütülen Forex simsarlığına karşı vatandaşları uyaran yetkililer, lisanssız ve şüpheli platformlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. İstanbul Emniyeti'nin, suçun ve suçlunun her türüne karşı yürüttüğü bu kararlı operasyonların, halkın ekonomik güvenliğini korumak adına tavizsiz bir şekilde devam edeceği bildirildi.

