Son Mühür / Yağmur Daştan - İYİ Parti’nin 4. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık görevine yeniden Müsavat Dervişoğlu seçildi. Kurultayla birlikte partinin Genel İdare Kurulu (GİK), Disiplin Kurulu ve başkanlık divanı listeleri de netleşti. Açıklanan listeler, İzmir açısından önceki dönemlere kıyasla daha sınırlı bir tablo ortaya koydu. Kurultay sonuçlarına göre İzmir’den Murat Cem Özdemir ve Ali Topçu GİK listesine girerken, Murat Sevengül Disiplin Kurulu’nda görev aldı. Daha önce partide GİK üyeliği yapan genç siyasetçi Furkan Tuna ile İzmir’in sivil toplum öncülerinden ve son yerel seçimlerde İYİ Parti’nin Konak Belediye Başkan adayı olan Huriye Serter ise GİK’in yedek listesinde yer buldu.

“Bizim Genel Başkanımız İzmirli!”

GİK ve Disiplin Kurulu listelerinin ardından açıklanan başkanlık divanında İzmirli temsilci olmaması dikkatleri çekmişti. Konuyla ilgili Son Mühür’e konuşan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, “Bizim Genel Başkanımız İzmirli!” vurgusu yaptı. İzmir’in geçmiş dönemlere nazaran bu dönemde en üst düzeyde temsiliyet almanın gururunu yaşadığını ifade eden Doğan, “Bu dönem bir milletvekilimiz, iki GİK üyemiz, iki Merkez Disiplin Kurulu üyemiz var. Bunun yanı sıra iki arkadaşımız da GİK listesinde. Bu tabloya baktığımızda geçtiğimiz dönemlerden daha fazla temsil gücündeyiz. İYİ Parti İzmir’in sesi Ankara’da en yüksek perdeden çıkıyor. Bizim en büyük şansımız Genel Başkanımız! Siyasi partilere baktığımızda İzmirli tek genel başkan bizde. Geçmişten bugüne baktığımızda da durum böyle. Genel Başkanımız İzmirliler olarak bizim farkımız. Ayrıca başkanlık divanında şehir bir kriter değil. Alanında yetkin ve üst düzeyde olan isimler olması çok önemli” ifadelerini kullandı.

İşte, Dervişoğlu’nun yeni A Takımı…

Açıklanan listeye göre Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Enver Yılmaz getirilirken, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Öztürk oldu. Genel Sekreterlik görevini Osman Ertürk üstlenirken, Özel Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Turan Yaldır atandı. Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz olurken, Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Alper Akdoğan getirildi. Düşünce Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Bilgel olurken, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Burhanettin Kocamaz üstlendi. AR-GE ve Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Volkan Yılmaz, Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Fatih Koca getirildi. Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun olurken, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Ahmet Kamil Erozan atandı.

Milli Güvenlik ve Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı olurken, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Ayyüce Türkeş Taş getirildi. Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat oldu.

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Prof. Dr. İpek Sayan Özkal üstlenirken, Kadın ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin olarak belirlendi. Memur Sendikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Yüksel Selçuk Türkoğlu getirilirken, Parti Sözcüsü ve Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Buğra Kavuncu üstlendi.