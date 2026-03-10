SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) merkezli yolsuzluk davasının Silivri’deki ikinci celsesinde, İzmir iş dünyasını da yakından ilgilendiren "Batıçim" bağlantılı iddialara dair sıcak gelişmeler yaşandı. Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, hakkındaki rüşvet suçlamalarına karşı hakim savunma yaptı.

"1 Milyon 250 Bin Dolar Çantayla mı Taşınır?"

İddianamede, Batıçim CEO’su Gülant Candaş ve Serkan Aydın’ın ifadeleriyle şekillenen "1 milyon 250 bin dolarlık rüşvet" iddiasına Erdoğdu, teknik takibe ve baz kayıtlaruyla ilgili geniş savunma yaparak hakkındaki iddiaları reddetti. Erdoğdu, "İddianameye göre aramızda 256 metre mesafe varmış. 256 metreden bu kadar para nasıl alınır? Her yerin kamera ve X-ray cihazıyla dolu olduğu bir noktada, çantayla para taşındığına makul bir akıl inanır mı? Vallahi yalan, ben para falan taşımadım!"

"Hapisten Çıkmak İsteyen Dizi Yazar"

Erdoğdu, aleyhindeki ifadeleri "etkin pişmanlık" ve "sağlık sorunları" üzerinden eleştirdi. Davanın kilit isimlerinden Ertan Yıldız’ın ifadeleri için "Hapisten çıkmak isteyen insan 12 bölümlük dizi yazar" diyen Erdoğdu, Batıçim ortağı Serkan Aydın’ın "kreş bağışı adı altında para verdim" beyanlarını ise Aydın’ın dördüncü evre kanser hastası olmasına bağlayarak detaylandırmaktan kaçındı.

Mahkeme Salonunda İlginç Diyaloglar

Duruşmada hakim ile Erdoğdu arasında geçen diyaloglar, davanın seyrine dair ipuçları verdi:

-Hakim: "Serkan Aydın neden böyle bir beyan vermiş olabilir?"

-Erdoğdu: "Kendisi kanser hastası, bir şey diyemem. Ama o günler birbirimize yaklaşmadık bile."

-Hakim: "Ertan Yıldız nasıl bu kadar ayrıntılı ifade verdi?"

-Erdoğdu: "Kurtulmak için... O çıkıyor, ben giriyorum. Adalet bu mu?"

İzmir Gündemi Sarsılmıştı

Hatırlanacağı üzere bu iddialar, İzmir’in köklü kuruluşlarından Batıçim’de deprem etkisi yaratmış; CEO Gülant Candaş’ın istifası ve yönetimdeki değişimlerle sonuçlanmıştı. Savcılık, rüşvet vermekle suçlanan iş insanları için 12 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.