SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Türkiye Adalet Akademisi’nin meslek içi eğitim çalışmaları kapsamında, 9 Mart 2026 tarihinde İzmir’de kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi. İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programın ana temasını "Dolandırıcılık Suçları" oluşturdu.

Güncel Kararlar ve Uygulama Sorunları Masaya Yatırıldı

Eğitim, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 29. Ceza Dairesi Üyesi Hâkim Emrah Sarıkaya tarafından verildi. Hakim ve savcıların yoğun katılımıyla gerçekleşen programda şu başlıklar öne çıktı:

-Uygulamadaki Görünüm: Dolandırıcılık suçlarının sahadaki işleniş biçimleri.

-Yargı Kararları: Konuyla ilgili en güncel ve emsal niteliğindeki yargı kararları.

-Hukuki Çözümler: Yargılama sürecinde sıkça karşılaşılan aksaklıklar ve bu sorunlara yönelik hukuki değerlendirmeler.

Eğitim, yargı mensuplarının uygulamada birlik sağlaması ve hukuki süreçlerin hızlandırılması noktasında görüş alışverişiyle sona erdi.