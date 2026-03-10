Manisa’nın Kula ilçesinde yer alan Kula Peri Bacaları, Ege Bölgesi’nde görülmeye değer doğal oluşumlardan biri olarak dikkat çekiyor. Gediz Vadisi’nin üst kesimlerinde bulunan bu ilginç yapılar, volkanik arazi üzerinde milyonlarca yıl süren doğa olaylarının sonucu olarak ortaya çıktı.

Bölgeye gidenler ilk bakışta Kapadokya’yı hatırlatan bir manzara ile karşılaşıyor. Bu nedenle halk arasında buraya “Kuladokya” denmesi de çok şaşırtıcı bulunmuyor.

Doğanın sabırla şekillendirdiği bir manzara

Kula ve çevresi geçmişte volkanik faaliyetlerin yoğun yaşandığı alanlardan biri olarak biliniyor. Bu nedenle bölge uzun yıllar “yanık ülke” olarak da anılmış.

Gediz Nehri’nin üst kesiminde bulunan Burgaz mevkiindeki peri bacaları, özellikle yağmur sularının ve yüzey akışının etkisiyle oluştu. Zamanla tüf kayalar aşındı. Yumuşak malzemeler daha hızlı oyulurken üstte kalan sert tabaka konik gövdeleri korudu. Böylece şapkalı kulelere benzeyen ilginç şekiller ortaya çıktı.

Uzmanlar, bölgede bitki örtüsünün az olmasının ve tüf yapının geçirimsiz olmasının yüzey akışını artırdığını söylüyor. Bu durum da bu şekillerin oluşumunu hızlandırmış durumda.

Kuladokya adıyla biliniyor

Kapadokya’yı andıran görüntüsü nedeniyle bölge halkı buraya uzun süredir Kuladokya diyor. Kula Peri Bacaları 2012 yılında “Tabiat Anıtı” olarak tescil edildi ve sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı.

Yaklaşık 152 hektarlık geniş bir alanı kapsayan bu doğal yapı, Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından da özel koruma statüsü ile korunuyor. Böylece bölgenin doğal yapısının bozulmaması amaçlanıyor.

Ziyaretçilere farklı bir doğa deneyimi sunuyor

Kula Peri Bacaları, İzmir–Ankara Karayolu’nun 156. kilometresinde bulunuyor. Kula ilçe merkezine yaklaşık 16–18 kilometre mesafede yer alan bölgeye ulaşım oldukça kolay.

Gediz Köprüsü geçildikten sonra sola ayrılan patika yol ziyaretçileri doğrudan bu alana götürüyor. Buraya gelenler sadece uzaktan bakmakla yetinmiyor. Biraz yürüyüş yaparak konik kulelerin arasına kadar girebiliyor.

Özellikle gün batımı saatlerinde ortaya çıkan renk geçişleri fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor. Vadideki pastel tonlar o saatlerde daha belirgin hale geliyor. Bazen manzara o kadar etkileyici oluyor ki insan kısa süreliğine bulunduğu yeri unutuyor gibi.

Ege’nin saklı doğa hazinelerinden biri

Kula Peri Bacaları doğal sit alanı olarak koruma altında tutulduğu için bakir görünümünü büyük ölçüde koruyor. Sessizlik ve doğallık içinde yükselen bu oluşumlar, bölgeye gelenlere farklı bir atmosfer sunuyor.

Manisa’nın çok bilinmeyen doğa noktalarından biri olan bu alan, jeoloji meraklılarının yanı sıra doğa yürüyüşü yapmak isteyen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Ege’de böyle bir manzarayla karşılaşmak bazı ziyaretçiler için sürpriz sayılıyor. Bölgeye gidenlerin bir kısmı ise burayı gördükten sonra tekrar gelmeyi planladıklarını söyliyor.