Son Mühür / Erkan Doğan - Konak Belediye Meclisinin Nisan ayı ilk oturumunda meclis Divan Katipliği, encümen ve ihtisas komisyonları üyelikleri belirlendi.

Meclis Divan Katipliği üyeliğine Tolga Küleş, Tuğçe Gülcüler ve İlhan Önen seçildi.

Meclis 1.Başkan Vekili Kazım Umdular, 2. Başkan Vekili Emine Işık Doğusoy

Encümen Üyelikleri
Erhan Kahraman, Cemal Küpeli, İlhan Yaman, Hasan Uzunkaya

İmar Komisyonu

Saygın İkiz, Aras kaynarca, Kazım Umdular,

Plan ve Bütçe Komisyonu

Ahmet Yıldız, Birol özkardeşler, Nazlı Kayı, Hamit Mumcu, İlhan Önen

Hukuk Komisyonu

Çetin Taylanhan, Hamit Mumcu, Saygın İkiz, Tuğçe Gülcüler, Emral Erol

Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu

Emrah Kazımoğlu, Kazım Umdular, Abdullah Siyahkoç, Simge Tokgöz, Behçet Emir, Emrah Erol

Sosyal Hizmet, Sağlık ve Engelsiz Yaşam Komisyonu

Abdullah Siyahkoç, Cemal Küpeli, Ahmet Yıldız, Emrah Kazımoğlu, Hasan Uzunkaya

Esnaf Komisyonu

Abdullah Siyahkoç, Şerafettin Bahtiyar, Erhan Kahraman, Murat Arat, Taner Deniz,

İklim Değişikliği ve Çevre Komisyonu

Ayşin Akyarlı Savatlı, Şerafettin Bahtıyar, Tolga Küleş, Mert Uslu, İlhan Önen

Turizm Geliştirme Tarihsel Değerler

Nazlı Kayı, Emine Işık Doğusoy, Ayşin Akyarlı Savatlı, Behçet Emir, Kader İlhan

Toplumsal Cinsiyet Komisyonu

Emine Işık Doğusoy, Simge Tokgöz, Ayşin Akyarlı Savatlı , Melda Erbaykent, Kader İlhan

Dirençli Kentler ve Kentsel Yenileme Komisyonu

ilhan Yaman, Tolga Küleş, Hamit Mumcu, Mert Uslu, Hasan Uzunkaya

Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu

Tolga Küleş, Behçet Emir, Cem Eren, Çetin Taylanhan, Faruk kartal

Sokak Hayvanları Koruma Komisyonu

Tuğçe Gülcüler, Simge Tokgöz, Murat Arat, İlhan Yaman, Faruk Kartal

Avrupa Birliği Komisyonu

Ayşin Akyarlı Savatlı, Nazlı Kayı, Emine Işık Doğusoy, Birol Özkardeşler, Yusuf Çoban,

İnsan Hakları Komisyonu

Cemal Küpeli, Cem Eren, Ahmet Yıldız, Simge Tokgöz, Ali Peynirci

Sosyal Politikalar Komisyonu

Birol Özkardeşler, Behçet Emir, Melda Erbaykent, Emine Işık Doğusoy, Hakan Yıldız

İleri Yaş Çalışmaları Komisyonu

Erhan Kahraman, Emrah Kazımoğlu, Şerafettin Bahtiyar, Cemal Küpeli, İsmail Özen

Kooperatifler ve Pazar Yerleri Komisyonu

Çetin Taylanhan, Murat Arat, Cem Eren, Şerafettin Bahttiyar, Taner Deniz

Kültür ve Sanat Komisyonu

Nazlı Kayı, Emrah Kazımoğlu, Birol Özkardeşler, Hamit Mumcu, İsmail Özen

Muhabir: Erkan Doğan