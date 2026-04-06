Son Mühür / Erkan Doğan - Konak Belediye Meclisinin Nisan ayı ilk oturumunda meclis Divan Katipliği, encümen ve ihtisas komisyonları üyelikleri belirlendi.
Meclis Divan Katipliği üyeliğine Tolga Küleş, Tuğçe Gülcüler ve İlhan Önen seçildi.
Meclis 1.Başkan Vekili Kazım Umdular, 2. Başkan Vekili Emine Işık Doğusoy
Encümen Üyelikleri
Erhan Kahraman, Cemal Küpeli, İlhan Yaman, Hasan Uzunkaya
İmar Komisyonu
Saygın İkiz, Aras kaynarca, Kazım Umdular,
Plan ve Bütçe Komisyonu
Ahmet Yıldız, Birol özkardeşler, Nazlı Kayı, Hamit Mumcu, İlhan Önen
Hukuk Komisyonu
Çetin Taylanhan, Hamit Mumcu, Saygın İkiz, Tuğçe Gülcüler, Emral Erol
Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu
Emrah Kazımoğlu, Kazım Umdular, Abdullah Siyahkoç, Simge Tokgöz, Behçet Emir, Emrah Erol
Sosyal Hizmet, Sağlık ve Engelsiz Yaşam Komisyonu
Abdullah Siyahkoç, Cemal Küpeli, Ahmet Yıldız, Emrah Kazımoğlu, Hasan Uzunkaya
Esnaf Komisyonu
Abdullah Siyahkoç, Şerafettin Bahtiyar, Erhan Kahraman, Murat Arat, Taner Deniz,
İklim Değişikliği ve Çevre Komisyonu
Ayşin Akyarlı Savatlı, Şerafettin Bahtıyar, Tolga Küleş, Mert Uslu, İlhan Önen
Turizm Geliştirme Tarihsel Değerler
Nazlı Kayı, Emine Işık Doğusoy, Ayşin Akyarlı Savatlı, Behçet Emir, Kader İlhan
Toplumsal Cinsiyet Komisyonu
Emine Işık Doğusoy, Simge Tokgöz, Ayşin Akyarlı Savatlı , Melda Erbaykent, Kader İlhan
Dirençli Kentler ve Kentsel Yenileme Komisyonu
ilhan Yaman, Tolga Küleş, Hamit Mumcu, Mert Uslu, Hasan Uzunkaya
Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu
Tolga Küleş, Behçet Emir, Cem Eren, Çetin Taylanhan, Faruk kartal
Sokak Hayvanları Koruma Komisyonu
Tuğçe Gülcüler, Simge Tokgöz, Murat Arat, İlhan Yaman, Faruk Kartal
Avrupa Birliği Komisyonu
Ayşin Akyarlı Savatlı, Nazlı Kayı, Emine Işık Doğusoy, Birol Özkardeşler, Yusuf Çoban,
İnsan Hakları Komisyonu
Cemal Küpeli, Cem Eren, Ahmet Yıldız, Simge Tokgöz, Ali Peynirci
Sosyal Politikalar Komisyonu
Birol Özkardeşler, Behçet Emir, Melda Erbaykent, Emine Işık Doğusoy, Hakan Yıldız
İleri Yaş Çalışmaları Komisyonu
Erhan Kahraman, Emrah Kazımoğlu, Şerafettin Bahtiyar, Cemal Küpeli, İsmail Özen
Kooperatifler ve Pazar Yerleri Komisyonu
Çetin Taylanhan, Murat Arat, Cem Eren, Şerafettin Bahttiyar, Taner Deniz
Kültür ve Sanat Komisyonu
Nazlı Kayı, Emrah Kazımoğlu, Birol Özkardeşler, Hamit Mumcu, İsmail Özen