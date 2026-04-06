İzmir’de düzenlenen yüzme müsabakalarında mücadele eden Aliağa Belediyesi AGM Spor Kulübü sporcuları, elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Genç yüzücüler, performanslarıyla hem kulüplerini hem de Aliağa’yı başarıyla temsil etti.

İzmir’de kritik yarış: Baraj geçme heyecanı

4-5 Nisan tarihlerinde İzmir Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen 13 yaş ve üzeri Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Milli Takım Seçmesi Baraj Geçme Müsabakaları, birçok kulübün katılımıyla büyük heyecana sahne oldu.

Aliağa Belediyesi AGM Spor Kulübü de organizasyona 4 sporcuyla katılarak önemli bir sınav verdi.

Genç sporculardan güçlü performans

Yarışlarda Aliağa’yı temsil eden isimler arasında Emir Ali Köylü (14 yaş), Hasan Kağan Uyanık, Elif Erbil ve Kadir Kılınç (13 yaş) yer aldı.

Sporcular, farklı kategorilerde ortaya koydukları performansla dikkat çekerken, özellikle Hasan Kağan Uyanık elde ettiği derecelerle öne çıktı.

Hasan Kağan Uyanık’tan milli takım barajı

Hasan Kağan Uyanık, 50 metre ve 100 metre sırtüstü stillerinde gösterdiği performansla Milli Takım Seçme Barajı’nı geçmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte genç sporcu, 17-19 Nisan tarihlerinde Edirne’de düzenlenecek milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandı.

Bu başarı, Aliağa’da yüzme branşında bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Antrenör Duman: “Hedefimiz zirve”

Müsabakaların ardından değerlendirmelerde bulunan Aliağa Belediyesi Yüzme Antrenörü Muhammed Ali Duman, elde edilen sonuçların tesadüf olmadığını vurguladı.

Duman, “AGM Spor Kulübü olarak köklü kulüplerle yarışıyoruz. Ekibimizle birlikte hedeflerimiz doğrultusunda yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Her elde ettiğimiz başarıyla daha üst basamaklara çıkmaya devam ediyoruz. Sporcumuzu ve ailesini bizlere yaşattıkları gurur için tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Aliağa’da yüzmede yeni dönem

Genç sporcuların elde ettiği bu başarı, Aliağa’da yüzme branşına olan ilgiyi artırırken, kulübün gelecekte daha büyük başarılara imza atabileceğinin de sinyalini verdi. Özellikle milli takım yolunda atılan bu adım, bölgedeki spor altyapısının gelişimi açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.