Desenli kumaşlardan üretilen kıyafetlerde kaliteyi anlamanın en pratik yollarından biri, desenlerin dikişlerde nasıl birleştiğini incelemekten geçiyor. Çizgili, ekoseli, puantiyeli veya geometrik desenli ürünlerde ön gövde, cep, kol ve yan dikişlerde desenlerin birbirini takip etmesi özenli üretimin önemli işaretlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Seri üretimde maliyeti düşürmek amacıyla kumaş parçalarının rastgele kesilmesi, desenlerin birbirini tamamlamamasına neden olabiliyor. Bu durum kıyafetin genel görünümünü olumsuz etkilerken estetik algısını da zayıflatıyor. Buna karşılık kaliteli üretimde desenler adeta tek parça kumaştan çıkmış gibi devam ediyor. Bu ayrıntı ilk bakışta fark edilmese bile kıyafetin daha dengeli, düzenli ve şık görünmesini sağlıyor.

Desen uyumu özellikle ceket, gömlek, etek ve kumaş pantolon gibi parçalarda daha belirgin şekilde görülebiliyor. Alışveriş sırasında birkaç saniyelik bir kontrol, ürünün üretim kalitesi hakkında önemli ipuçları verebiliyor.

Dikiş kalitesi kıyafetin kullanım ömrünü belirliyor

Bir kıyafetin dış görünümü kadar iç kısmı da üretim kalitesini ortaya koyuyor. Bu nedenle uzmanlar, alışveriş sırasında ürünün iç dikişlerini incelemenin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Kaliteli bir üründe dikişler sık, düzgün ve aynı aralıklarla ilerliyor. Seyrek ya da düzensiz dikişler ise kullanım sırasında açılma, potluk oluşması ve deformasyon riskini artırabiliyor. Ayrıca iç tarafta bırakılan dikiş payının geniş olması da önemli bir avantaj sağlıyor. Geniş dikiş payı hem kumaşın dayanıklılığını artırıyor hem de gerektiğinde ürünün terzide kolayca daraltılıp genişletilebilmesine olanak tanıyor.

Ucuz üretimlerde ise kumaştan tasarruf etmek amacıyla bu payın oldukça dar bırakıldığı görülüyor. Bu da uzun vadede dikişlerin zorlanmasına ve kumaşın daha hızlı yıpranmasına yol açabiliyor.

Basit esnetme testi gizli kusurları ortaya çıkarabiliyor

Kıyafetin kalitesini anlamak için uygulanabilecek en pratik yöntemlerden biri de hafif esnetme testi. Beğendiğiniz bir bluz, gömlek ya da ceketi dikiş hizasından iki elinizle nazikçe zıt yönlere doğru çekmeniz yeterli oluyor.

Bu işlem sırasında dikiş iplikleri belirginleşiyor, aralarda boşluk oluşuyor veya kumaş açılıyorsa ürünün dayanıklılığı konusunda soru işaretleri oluşabiliyor. Buna karşılık kaliteli işçiliğe sahip kıyafetlerde dikişler formunu koruyor ve kumaş bütünlüğü bozulmuyor.

Elbette bu yöntem tek başına kesin bir kalite ölçütü değil. Kumaş türü, lif yapısı, üretim tekniği ve bakım talimatları da bir ürünün kullanım ömrünü etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Ancak desen uyumu, dikiş kalitesi ve esnetme testi birlikte değerlendirildiğinde alışveriş sırasında daha bilinçli karar vermek mümkün hale geliyor.