Yapı market sektörünün önde gelen markalarından Koçtaş, İzmir’deki mağaza sayısını azaltma kararı aldı. Şirket, yılın ilk üç ayında kent genelinde 5 şubesini kapatırken, son iki yılda kapanan mağaza sayısı 10’a ulaştı.

5 farklı noktada mağazalar kapandı

Koçtaş, 2026 yılının ilk çeyreğinde İzmir’de Kemalpaşa, Point Bornova, Karşıyaka Yeni Girne, Yelki ve Seferihisar Ürkmez’de bulunan mağazalarını kapatma kararı aldı. Bu gelişmeyle birlikte şirketin İzmir’deki mağaza sayısı 15’e geriledi.

Son iki yılda 10 mağaza kapandı

Şirket, yalnızca bu yıl değil, geçen yıl da İzmir’de önemli sayıda mağaza kapatmıştı. 2025 yılında Menderes, Buca İnönü, Karaburun, Buca ve Park Bornova’daki şubelerin kapatılmasıyla başlayan süreç, bu yıl da devam etti.

Böylece Koçtaş’ın İzmir’deki mağaza sayısı iki yıl içinde ciddi oranda azalmış oldu.

Sektördeki daralma etkili oldu

Yapı malzemeleri sektöründe yaşanan ekonomik daralma ve art arda gelen konkordato başvuruları, perakende zincirlerini de etkiledi. Sektördeki bu olumsuz tablo, Koçtaş’ın operasyonel stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

Uzmanlar, maliyet artışları ve talep daralmasının özellikle büyük metrekareli mağazaları zorladığını belirtiyor.

Strateji değişikliği: Küçük mağaza ve online satış

Koçtaş’ın son dönemde daha küçük ölçekli mağazacılık modeline yöneldiği dikkat çekiyor. Şirket, mahalle aralarında konumlanan “Koçtaş Fix” konseptiyle daha erişilebilir satış noktaları oluşturmayı hedefliyor.

Bununla birlikte e-ticaret kanallarına yapılan yatırımların da artırıldığı ve dijital satışların ön plana çıkarıldığı ifade ediliyor.

Köklü markanın İzmir yolculuğu

Koç Holding’in kurucusu Vehbi Koç tarafından 1955 yılında Koç Ticaret A.Ş. adıyla temelleri atılan Koçtaş, perakende sektörüne 1996 yılında İzmir Bornova’da açtığı ilk mağaza ile adım attı.

2000 yılında ise İngiltere merkezli Kingfisher grubuna bağlı B&Q ile ortaklık kurarak büyümesini sürdürdü.

Perakendede yeni dönem sinyali

Koçtaş’ın İzmir’de attığı bu adım, yalnızca şirket özelinde değil, yapı market sektöründe yaşanan dönüşümün de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre önümüzdeki süreçte büyük mağazalar yerine daha kompakt satış noktaları ve online platformlar ön plana çıkmaya devam edecek.

