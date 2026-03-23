İzmir'de mülkiyet tartışmaları sürmeye devam ediyor. Meslek Fabrikası ile ilgili olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü ile devam eden süreçte, yeni gelişmeler yaşanıyor. Meslek Fabrikası'nın tahliyesi için yürütmeyi durdurma kararı çıkarken, tahliye 15 gün daha ertelenmiş oldu. Yaşanan gelişmenin ardından CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"Karar yeterli değildir tümüyle kaldırılmalıdır!"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Güç, "Bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın başlatmış olduğu Meslek Fabrikası’nın tahliye kararına karşı kararlı duruş etkisini göstermiş ve TAHLİYE KARARI ERTELENMİŞTİR.

Mahkeme tarafından verilen tahliyenin ertelenmesi kararı yeterli değildir tümüyle kaldırılmalıdır. Meslek Fabrikası’nda binlerce gencimiz eğitim almakta ve meslek sahibi olmaktadır. İzmir’in tapulu mallarına el koymaktan vazgeçin, milletimizi mağdur etmeyin." ifadelerini kullandı.