Son Mühür - Ankara’da hafta sonu yapılacak etkinlik nedeniyle trafikte önemli bir düzenlemeye gidiliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Tuzluçayır Meydanı’nda düzenlenecek program kapsamında bazı ana yollar ve bağlantı güzergahları geçici süreyle araç trafiğine kapatılacak.

Saat verildi

Kentte bugün saat 15.00’te başlayacak etkinlik öncesinde güvenlik ve ulaşım tedbirleri erken saatlerde uygulanmaya başlanacak. Saat 13.00’ten itibaren belirlenen güzergahlarda araç trafiği durdurulacak. Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik uyarılarına dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Kapatılacak yollar belli oldu

Karar kapsamında Tuzluçayır çevresinde yer alan çok sayıda cadde ve sokak, her iki yönden araç trafiğine kapatılacak. Buna göre:

Süleyman Ayten Caddesi’nin Natoyolu Caddesi ile Okullar Caddesi arasındaki bölümü araç trafiğine tamamen kapatılacak.

Natoyolu Caddesi’nin Süleyman Ayten Caddesi ile 670. Sokak arasındaki kısmı ile bu bölgeye bağlanan tüm yollar ulaşıma kapalı olacak.

Muhtar Gani Pilavcı Caddesi’nin Süleyman Ayten Caddesi ile 300. Sokak arasında kalan bölümünde de araç geçişine izin verilmeyecek.

Ayrıca bu güzergâhlara bağlantısı bulunan tüm cadde ve sokaklarda trafik çift yönlü olarak tamamen durdurulacak.

Alternatif güzergahlar nereler?

Yetkililer, bu düzenlemenin trafik akışını önemli ölçüde etkileyeceğini belirterek sürücülere alternatif yolları kullanmaları çağrısında bulundu. Özellikle öğle saatlerinden itibaren bölgede yoğunluk yaşanabileceği belirtilirken, toplu taşımanın tercih edilmesi tavsiye edildi. Trafiğin ise etkinliğin sona ermesinin ardından kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.