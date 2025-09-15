Son Mühür- Kızılcık Şerbeti dizisinin y eni sezonunun ilk bölümünde Firaz ile Doğa karakterleri arasındaki yakınlaşma sahnesi, izleyicilerden gelen şikayetler nedeniyle gündeme oturdu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dizi hakkında inceleme başlattığını duyurmuştu.

"Gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Fragman tüm platformlardan kaldırıldı

RTÜK’ün inceleme kararının ardından dizinin yapımcısı Gold Film dikkat çeken bir adım attı. Yeni bölüm fragmanı Show TV, sosyal medya hesapları ve YouTube da dahil olmak üzere tüm platformlardan kaldırıldı. Bu gelişme, yapımcıların senaryoda değişikliğe gidebileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Yapımcıdan açıklama: “Eleştirileri dikkate alacağız”

Gold Film tarafından yapılan resmi açıklamada, kamuoyunun tepkilerine kayıtsız kalınmayacağı vurgulanarak açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: “Bu olumsuz eleştirileri giderecek niyet ve iradeyi göstereceğimizi belirtmek isteriz.”