Son Mühür- Ekranların sevilen yapımlarından Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği “Çimen” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Selin Türkmen, kariyerine dikkat çeken bir başarı daha ekledi.

Hukuk eğitimini tamamladı, cübbesini giydi

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Türkmen, staj sürecini başarıyla tamamladı. Ardından İstanbul Barosu aracılığıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen avukatlık ruhsatını alarak resmen mesleğe adım attı.

Henüz 26 yaşında olan oyuncu, hukuk alanındaki bu önemli adımıyla yalnızca ekranlarda değil, meslek hayatında da adından söz ettirmeye başladı.

“Bu sadece bireysel başarı değil”

Ruhsat töreninde duygularını dile getiren Türkmen, bu sürecin yalnızca kişisel bir başarı olmadığını vurguladı.

Ailesine, arkadaşlarına ve meslek hayatında destek olan isimlere teşekkür eden genç avukat, hukuk mesleğinin topluma karşı büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Türkmen, açıklamasında tüm meslektaşlarına başarılı ve güzel bir kariyer temennisinde bulunarak bu yolculuğun anlamına dikkat çekti.

"Hiç vazgeçmeden yürüdüm"

Avukatlık cübbesini giydiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Türkmen, uzun ve zorlu bir süreci geride bıraktığını dile getirdi.

Eğitim hayatı boyunca zaman zaman zorlandığını ancak hiçbir zaman vazgeçmediğini belirten oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu hayalin peşinden hiç vazgeçmeden yürüdüm. Zorlandığım anlar oldu ama bugün dönüp baktığımda iyi ki devam etmişim diyorum.”