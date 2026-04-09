Son Mühür- Her cuma akşamı izleyiciyi ekran başına toplayan Taşacak Bu Deniz dizisi, yalnızca hikayesiyle değil karakterleriyle de gündem yaratmaya devam ediyor.

Dizinin öne çıkan isimleri Fadime ve İso karakterleri, izleyicilerden gördüğü yoğun ilginin ardından şimdi de reklam dünyasında adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Fadime ve İso uyumu izleyiciden tam not aldı

Dizide Fadime ve İso karakterlerine hayat veren Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı, kısa sürede ekranın en sevilen çiftlerinden biri haline geldi. İkilinin doğal oyunculuğu ve sahne uyumu, sosyal medyada da sık sık övgü alıyor. Özellikle duygusal sahnelerde yakaladıkları enerji, dizinin en çok konuşulan anları arasında yer alıyor.

İkinci kez birlikte reklamda rol alacaklar

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre; başarılı oyuncular Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı, ikinci kez aynı reklam projesinde buluşuyor.

Daha önce bir giyim markasının dijital kampanyasında birlikte kamera karşısına geçen ikili, bu kez çok daha geniş kitlelere ulaşacak bir projede yer alacak.

Kanal ve yapım şirketinden onay çıktı

Yeni reklam anlaşmasının en dikkat çeken detayı ise oyuncuların dizideki karakterleriyle projede yer alacak olması oldu. Yapım şirketi ve kanal yönetiminin onayıyla Fadime ve İso karakterleri, reklam filminde de korunacak.

Yeni reklam filmi televizyon ekranlarında olacak

İkilinin rol alacağı yeni projenin bir finans markasına ait olduğu öğrenildi. Ayrıca bu reklamın yalnızca dijital platformlarda değil, televizyon ekranlarında da yayınlanacağı belirtiliyor. Reklam filminin çekimlerinin ise cuma günü gerçekleşmesi bekleniyor.