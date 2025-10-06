Son Mühür- Dizinin geçtiğimiz sezon finalinde ‘Firaz’ (Nursema’nın eşi) ve ‘Doğa’ (Nursema’nın abisi Fatih’in eşi) karakterlerinin gizli ilişki yaşamaya başlaması büyük yankı uyandırmıştı. Bu sahneler sosyal medyada tartışma yaratırken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) de diziyle ilgili inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Üst kurulun açıklamasında, “Halkımız müsterih olsun, üst kurul özellikle ‘aile yılı’ vesilesiyle aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacak, gereğini kararlılıkla yerine getirecektir” ifadeleri yer almıştı.

Gold Film’den açıklama

Tartışmaların ardından dizinin yapım şirketi Gold Film bir açıklama yaparak “Kızılcık Şerbeti”nin toplumsal değerlere saldırı niteliği taşımadığını vurgulamıştı. Yapımcılar, “TV dizileri sıradışı hikayeleri ve yaşantıları senaryolaştırır. Bu yüzden dizilerde anlatılan hikayeler fazlasıyla abartılı olabilir” ifadeleriyle eleştirilere yanıt vermişti.

Yeni karakter geliyor

Tartışmalı sahnelerin ardından senaryosunda değişiklik yapılan dizide, yeni bir karakterin izleyiciyle buluşacağı açıklandı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, geçtiğimiz sezon sonunda diziden ayrılan “Çimen” karakterinin dönüşüyle birlikte senaryoya yeni bir isim daha eklenecek.

Aleyna Bozok “Yasemin” rolüyle kadroda

Yeni sezonda Kızılcık Şerbeti ailesine katılacak karakterin adı “Yasemin” olarak açıklandı. Bu karakteri genç oyuncu Aleyna Bozok canlandıracak. “Çimen”in sürpriz dönüşüyle birlikte “Yasemin”in gelişi de dizide yeni bir hikaye dinamiği yaratacak.