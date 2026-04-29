Son Mühür- İzmirlilerin ne giyeceğine karar veremediği havalar yerini almışken meteorolojiden son dakika açıklaması geldi. Öyle bir iki derece değil, Cuma gününden itibaren sıcaklıklar 10-12 derece birden düşecek. Kuzeyden gelen serin ve yağış hava vatandaşa mont, kaban aratacak.

Karla karışık yağmur!

"Sadece serinleriz" gibi bir hava olmayacağı kesin olan meteorolojik bilgilerde yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde (1500m ve üzeri rakımlı) karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

1 Mayıs Cuma günü başlayacak bu hava değişiminin 4 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.

İşte o tarihler arasında İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale illerimizdeki en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları:

İZMİR

1 Mayıs Cuma: 13 / 23

2 Mayıs Cumartesi: 11 / 21

3 Mayıs Pazar: 12 / 19

4 Mayıs Pazartesi: 09 / 19

AYDIN

1 Mayıs Cuma: 09 / 16

2 Mayıs Cumartesi: 11 / 16

3 Mayıs Pazar: 09 / 16

4 Mayıs Pazartesi: 07 / 19

MANİSA

1 Mayıs Cuma: 09 / 14

2 Mayıs Cumartesi: 07 / 13

3 Mayıs Pazar: 06 / 13

4 Mayıs Pazartesi: 08 / 20

BALIKESİR

1 Mayıs Cuma: 09 / 12

2 Mayıs Cumartesi: 06 / 14

3 Mayıs Pazar: 05 / 15

4 Mayıs Pazartesi: 07 / 18

ÇANAKKALE

1 Mayıs Cuma: 09 / 12

2 Mayıs Cumartesi: 07 / 14

3 Mayıs Pazar: 07 / 15

4 Mayıs Pazartesi: 07 / 17