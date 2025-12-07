Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte soğuk havaların hissedilmesiyle birlikte battaniye, soba, yakacak, bot ve monttan oluşan kış destek paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başladı. Yardımlar, Sosyal Yardım Takip Sistemi’ne kayıtlı ve belirli puan üzerindeki haneleri kapsıyor. Program dahilinde 54 bin 280 haneye nakdi destek de sağlandığı bildirildi.

Destekler, belediyenin kent genelindeki Dayanışma ve Danışma Noktaları ile bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden yapılan başvurular doğrultusunda ulaştırılıyor.

“Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız”

Dağıtım programına katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürü Sultan Tut, şu ifadeleri kullandı: “Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Kış desteği kapsamında 54 bin 280 hane için nakdi desteğimizi Şehir Kartlarına yatırdık. Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay öncülüğünde çalışmalarımız devam ediyor.”

Yurttaşlardan destek mesajları

Yardımlardan yararlanan vatandaşlar da belediyenin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sultan Yıldırım, kışlık desteklerin önemine dikkat çekerek, “Bugün bir soba ve yakacak almak kolay değil. Dayanışma Noktası’na gidiyoruz, derdimizi anlatıyoruz, kısa sürede yardımcı olunuyor. Çok teşekkür ederiz.” dedi. Yıldırım, kırtasiye desteği, aşevi yemek hizmeti ve Anne Kart uygulamasından da yararlandığını belirtti.

Perihan Akman ise, “Bir isteğimiz olduğunda Hızır gibi yetişiliyor. Allah güç, kuvvet versin Büyükşehir’e. Başkanımız Cemil Tugay’ın ayağına taş değmesin.” sözleriyle teşekkür etti.

Berfin Aksungur, çocuklarının bot ve mont ihtiyacının karşılandığını belirterek, “Destekler bizi çok mutlu etti. Gıda yardımı da alıyorum, çok memnunum.” dedi.

Fatma Özyılmaz ise, “Kirada oturuyoruz, durumumuz iyi değil. Yardım gerçekten lazım. Allah razı olsun, Büyükşehir elinden geleni yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Ayşegül Elmalı, erzak, gıda ve kırtasiye yardımlarıyla birlikte kış desteğinden de yararlandığını belirterek, “Bu yardımlar bize hem destek hem moral oluyor.” dedi.

Başvurular nasıl yapılıyor?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bizvariz.izmir.bel.tr adresinde “Destek Al” bölümünde:

Gıda Desteği,

Eve Sıcak Yemek,

Süt Kuzusu,

Nakliye Randevusu,

Çamaşırhane Randevusu,

Yapay Zekâ Destekli Matematik Başvurusu,

Okul Hijyen Seti Başvurusu,

Emekli Dayanışma Kartı,

Sosyal Yardım Başvurusu

bölümleri bulunuyor. Kış destek paketleri için başvurular Sosyal Yardım Başvurusu üzerinden yapılıyor.