Son Mühür - Yaz ayının yaklaşmasıyla birlikte pazar tezhgahları canlandı. Tezgahlar rengarenk olmaya başlarken kırmızı kırmızı kirazlar da yerini ayırttı. Akıllara acaba tartıda oynama olur mu soruları gelirken Kemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bu noktada devreye girdi. Bornova Belediyesi Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Memurları iş birliğiyle gerçekleştirilen kontroller kapsamında, vatandaşların güvenli ve adil alışveriş yapabilmesi amacıyla kullanılan cihazlar titizlikle belediye tarafından inceleniyor.

Yasal işlem uygulanıyor!

Vatandaşın mağduriyet yaşamaması için özellikle kiraz alım yerlerinde yoğunlaştırılan denetimlerde ölçü ve tartı aletlerinin uygunluğu kontrol ediliyor. Eğer sıkıntı çıkarsa satıcının vay haline çünkü uyarıyla kalmayıp yasal işlemler uygulanıyor. Bu sayede vatandaş da rahat bir nefes alıyor.

Ticarette güven ortamı!

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen bu denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada ticarette güven ortamından bahsederek , “İlçemizde hem üreticimizin emeğini hem de vatandaşlarımızın hakkını korumak adına denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Pazar yerlerinde ve kiraz alım noktalarında yapılan kontrollerle birlikte ticarette güven ortamını güçlendirmeyi amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.